Где в Одессе ведутся ремонтные работы 18 октября

Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 18 октября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

Читайте также:

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

просп. Ак. Глушко, ул. Архитекторская — очистка дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Архитекторская — очистка коллектора;

Хаджибейская дорога (Куяльницкая канава) — очистка канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе планируется отремонтировать магистрали в Пересыпском районе. Речь идет о дорожном покрытии на проспекте Добровольского, улицах Заболотного и Палия.

Также мы писали, что в Одесской области планируется увеличить пропускную способность на одном из пограничных пунктов. Речь идет о ЧП "Рени", где намерены обслуживать в сутки 300 транспортных средств вместо 40.