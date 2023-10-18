Осторожно на дорогах: где в Одессе ведутся ремонтные работы 18 октября
Сегодня, 18 октября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
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просп. Ак. Глушко, ул. Архитекторская — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
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ул. Архитекторская — очистка коллектора;
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Хаджибейская дорога (Куяльницкая канава) — очистка канав, лотков.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе планируется отремонтировать магистрали в Пересыпском районе. Речь идет о дорожном покрытии на проспекте Добровольского, улицах Заболотного и Палия.
Также мы писали, что в Одесской области планируется увеличить пропускную способность на одном из пограничных пунктов. Речь идет о ЧП "Рени", где намерены обслуживать в сутки 300 транспортных средств вместо 40.
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