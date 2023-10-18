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Осторожно на дорогах: где в Одессе ведутся ремонтные работы 18 октября

18 октября 2023 11:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Где в Одессе ведутся ремонтные работы 18 октября
Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: КП "Городские дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 18 октября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • просп. Ак. Глушко, ул. Архитекторская — очистка дождеприемников, промывка рукавов;

  • ул. Архитекторская — очистка коллектора;

  • Хаджибейская дорога (Куяльницкая канава) — очистка канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе планируется отремонтировать магистрали в Пересыпском районе. Речь идет о дорожном покрытии на проспекте Добровольского, улицах Заболотного и Палия.

Также мы писали, что в Одесской области планируется увеличить пропускную способность на одном из пограничных пунктов. Речь идет о ЧП "Рени", где намерены обслуживать в сутки 300 транспортных средств вместо 40.

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