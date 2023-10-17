У прикордонному пункті на Одещині збільшать пропускну спроможність

КПП у Рені. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

В Одеській області планують збільшити пропускну спроможність на одному з прикордонних пунктів. Йдеться про ПП "Рені", де мають намір обслуговувати за добу 300 транспортних засобів замість 40.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів заступник Міністра розвитку громад Сергій Деркач.

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За його словами, у пункту є логістичний потенціал, щоб збільшили пропускну спроможність у 7 з половиною разів.

"Ми вже готові розпочати проєктування пункту пропуску "Рені". Проте є питання щодо дороги, і ми будемо з ним звертатися до Євросоюзу. Наразі шлях, який веде до міста, має по одній смузі в кожному напрямку. Цього недостатньо. Там потрібно збудувати як мінімум ще одну смугу, а то й дві, й тоді в нас буде гарний пункт пропуску", — сказав Деркач.

Розвиток прикордонних пунктів на Одещині

За словами Деркача, вже є домовленість із молдовською стороною щодо розвитку ПП "Рені-Джурджулешти-Галац". Також розглядається питання про спрощений контроль у румунському Галаці.

Нагадаємо, в Одеській області відкриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою, який був закритий від початку війни. Йдеться про КПП "Кучурган", який розташований неподалік від так званого Придністров'я.

Додамо, річкові порти на Одещині стали єдиним способом експорту агропродукції суднами. Втім, це створює чимало логістичних проблем для регіону та водіїв вантажних авто з продовольством. Наразі в Одеській області добудовують майданчик для вантажівок площею у чотири гектари. Це має розвантажити дорогу.