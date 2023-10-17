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В пограничном пункте на Одесчине увеличат пропускную способность, — Минвосстановления

17 октября 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В пограничном пункте на Одесщине увеличат пропускную способность
КПП в Рене. Фото: Измаильский пограничный отряд
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируется увеличить пропускную способность на одном из пограничных пунктов. Речь идет о ЧП "Рени" , где намерены обслуживать в сутки 300 транспортных средств вместо 40.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель Министра развития общин Сергей Деркач.

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По его словам, пункт имеет логистический потенциал, чтобы увеличили пропускную способность в 7 с половиной раз.

"Мы уже готовы приступить к проектированию пункта пропуска "Рени". Однако есть вопросы относительно дороги, и мы будем с ним обращаться в Евросоюз. Сейчас путь, который ведет в город, имеет по одной полосе в каждом направлении. Этого недостаточно. Там нужно построить как минимум еще одну полосу, а то и две, и тогда у нас будет хороший пункт пропуска", — сказал Деркач.

Развитие пограничных пунктов в Одесской области

По словам Деркача, уже есть договоренность с молдавской стороной о развитии ЧП "Рени-Джурджулешты-Галац". Также рассматривается вопрос об упрощенном контроле в румынском Галаке.

Напомним, в Одесской области откроют пункт пропуска на границе с Молдовой, закрытый с начала войны. Речь идет о КПП "Кучурган", расположенном неподалеку от так называемого Приднестровья.

Добавим, речные порты в Одесской области стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.

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