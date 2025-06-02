Що робити у разі укусу змії - рекомендації Міністерства охорони здоров'я для мешканців Одещини

Укус змії. Фото ілюстративне: Львівський портал

У квітні 2025 року в Україні було зафіксовано 5 випадків укусів зміями. Серед постраждалих — двоє осіб віком до 17 років. Чимало цих плазунів мешкають на Одещині, тому треба знати, що робити у випадку зустрічі з ними.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.

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Змії на Одещині ведуть активний спосіб життя лише в теплу пору року — з перших чисел квітня і до осені, а взимку вони впадають у сплячку. Місцями їх проживання є узлісся лісів, лісові галявини, яри та балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день ці плазуни люблять вигріватися під сонячним промінням.

Що робити у разі укусу

Якщо стався укус змії, необхідно зробити наступне:

зафіксуйте кінцівку та обмежте рухи;

обробіть рану антисептиком;

зніміть одяг, взуття, прикраси з місця укусу;

накладіть легку пов’язку;

дайте антигістамінні таблетки;

якомога швидше зверніться до лікаря.

Якщо вас вкусила змія не можна робити наступне:

висмоктувати отруту,

накладати джгут,

припікати рану

вживати алкоголь — це тільки погіршить ситуацію.

Медична допомога при укусі. Фото: МОЗ

Чого не можна робити. Фото: МОЗ

Як знизити ризик. Фото: МОЗ

"Змії часто з’являються там, де є побутове сміття, звалище будівельних чи інших матеріалів. При зустрічі з плазуном варто пам’ятати, що змія ніколи не нападає на людину першою і кусається тільки захищаючись", — йдеться у повідомленні Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб.

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