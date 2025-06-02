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Головна Одеса Обережно, змії на Одещині — кількість укусів зростає

Обережно, змії на Одещині — кількість укусів зростає

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Дата публікації: 2 червня 2025 20:20
Що робити у разі укусу змії - рекомендації Міністерства охорони здоров'я для мешканців Одещини
Укус змії. Фото ілюстративне: Львівський портал

У квітні 2025 року в Україні було зафіксовано 5 випадків укусів зміями. Серед постраждалих — двоє осіб віком до 17 років. Чимало цих плазунів мешкають на Одещині, тому треба знати, що робити у випадку зустрічі з ними.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.

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Змії на Одещині ведуть активний спосіб життя лише в теплу пору року — з перших чисел квітня і до осені, а взимку вони впадають у сплячку. Місцями їх проживання є узлісся лісів, лісові галявини, яри та балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день ці плазуни люблять вигріватися під сонячним промінням.

Що робити у разі укусу

Якщо стався укус змії, необхідно зробити наступне:

  • зафіксуйте кінцівку та обмежте рухи;
  • обробіть рану антисептиком;
  • зніміть одяг, взуття, прикраси з місця укусу;
  • накладіть легку пов’язку;
  • дайте антигістамінні таблетки;
  • якомога швидше зверніться до лікаря.

Якщо вас вкусила змія не можна робити наступне:

  • висмоктувати отруту,
  • накладати джгут,
  • припікати рану
  • вживати алкоголь — це тільки погіршить ситуацію. 
На зображенні може бути: змія та текст
Медична допомога при укусі. Фото: МОЗ
На зображенні може бути: змія та текст
Чого не можна робити. Фото: МОЗ
На зображенні може бути: змія та текст
Як знизити ризик. Фото: МОЗ

"Змії часто з’являються там, де є побутове сміття, звалище будівельних чи інших матеріалів. При зустрічі з плазуном варто пам’ятати, що змія ніколи не нападає на людину першою і кусається тільки захищаючись", — йдеться у повідомленні Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про гігантських сколопендр, які стали зустрічатися на Одещині. А також про диких бджіл у Тузлівських лиманах.

Одеса змії Одеська область Новини Одеси укус
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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