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Осторожно, змеи на Одесчине — количество укусов растет

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Дата публикации 2 июня 2025 20:20
Что делать в случае укуса змеи - рекомендации Министерства здравоохранения для жителей Одесской области
Укус змеи. Фото иллюстративное: Львовский портал

В апреле 2025 года в Украине было зафиксировано 5 случаев укусов змеями. Среди пострадавших — два человека в возрасте до 17 лет. Немало этих пресмыкающихся живут в Одесской области, поэтому надо знать, что делать в случае встречи с ними.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Сезон змей

Змеи на Одесчине ведут активный образ жизни только в теплый период года — с первых чисел апреля и до глубокой осени, а зимой они впадают в спячку. Местами их обитания являются опушки лесов, лесные поляны, овраги и балки, степные склоны с кустарниками. В солнечный день эти пресмыкающиеся любят выгреваться под солнечными лучами.

Что делать в случае укуса

Если произошел укус змеи, необходимо сделать следующее:

  • зафиксируйте конечность и ограничьте движения;
  • обработайте рану антисептиком;
  • снимите одежду, обувь, украшения с места укуса;
  • наложите легкую повязку;
  • дайте антигистаминные таблетки;
  • как можно скорее обратитесь к врачу.

Если вас укусила змея нельзя делать следующее:

  • высасывать яд,
  • накладывать жгут,
  • прижигать рану
  • употреблять алкоголь — это только усугубит ситуацию.
На зображенні може бути: змія та текст
Медицинская помощь при укусе. Фото: МОЗ
На зображенні може бути: змія та текст
Чего нельзя делать. Фото: МОЗ
На зображенні може бути: змія та текст
Как снизить риск. Фото: МОЗ

"Змеи часто появляются там, где есть бытовой мусор, свалка строительных или других материалов. При встрече с пресмыкающимся стоит помнить, что змея никогда не нападает на человека первой и кусается только защищаясь", — говорится в сообщении Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

Напомним, недавно мы писали о гигантских сколопендрах, которые стали встречаться в Одесской области. А также о диких пчелах в Тузловских лиманах.

Одесса змеи Одесская область Новости Одессы укус
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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