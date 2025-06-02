Что делать в случае укуса змеи - рекомендации Министерства здравоохранения для жителей Одесской области

Укус змеи. Фото иллюстративное: Львовский портал

В апреле 2025 года в Украине было зафиксировано 5 случаев укусов змеями. Среди пострадавших — два человека в возрасте до 17 лет. Немало этих пресмыкающихся живут в Одесской области, поэтому надо знать, что делать в случае встречи с ними.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Змеи на Одесчине ведут активный образ жизни только в теплый период года — с первых чисел апреля и до глубокой осени, а зимой они впадают в спячку. Местами их обитания являются опушки лесов, лесные поляны, овраги и балки, степные склоны с кустарниками. В солнечный день эти пресмыкающиеся любят выгреваться под солнечными лучами.

Что делать в случае укуса

Если произошел укус змеи, необходимо сделать следующее:

зафиксируйте конечность и ограничьте движения;

обработайте рану антисептиком;

снимите одежду, обувь, украшения с места укуса;

наложите легкую повязку;

дайте антигистаминные таблетки;

как можно скорее обратитесь к врачу.

Если вас укусила змея нельзя делать следующее:

высасывать яд,

накладывать жгут,

прижигать рану

употреблять алкоголь — это только усугубит ситуацию.

Медицинская помощь при укусе. Фото: МОЗ

Чего нельзя делать. Фото: МОЗ

Как снизить риск. Фото: МОЗ

"Змеи часто появляются там, где есть бытовой мусор, свалка строительных или других материалов. При встрече с пресмыкающимся стоит помнить, что змея никогда не нападает на человека первой и кусается только защищаясь", — говорится в сообщении Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

Напомним, недавно мы писали о гигантских сколопендрах, которые стали встречаться в Одесской области. А также о диких пчелах в Тузловских лиманах.