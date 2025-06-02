Что делать в случае укуса змеи - рекомендации Министерства здравоохранения для жителей Одесской области

Осторожно, змеи на Одесчине — количество укусов растет
В апреле 2025 года в Украине было зафиксировано 5 случаев укусов змеями. Среди пострадавших — два человека в возрасте до 17 лет. Немало этих пресмыкающихся живут в Одесской области, поэтому надо знать, что делать в случае встречи с ними.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Сезон змей
Змеи на Одесчине ведут активный образ жизни только в теплый период года — с первых чисел апреля и до глубокой осени, а зимой они впадают в спячку. Местами их обитания являются опушки лесов, лесные поляны, овраги и балки, степные склоны с кустарниками. В солнечный день эти пресмыкающиеся любят выгреваться под солнечными лучами.
Что делать в случае укуса
Если произошел укус змеи, необходимо сделать следующее:
- зафиксируйте конечность и ограничьте движения;
- обработайте рану антисептиком;
- снимите одежду, обувь, украшения с места укуса;
- наложите легкую повязку;
- дайте антигистаминные таблетки;
- как можно скорее обратитесь к врачу.
Если вас укусила змея нельзя делать следующее:
- высасывать яд,
- накладывать жгут,
- прижигать рану
- употреблять алкоголь — это только усугубит ситуацию.
"Змеи часто появляются там, где есть бытовой мусор, свалка строительных или других материалов. При встрече с пресмыкающимся стоит помнить, что змея никогда не нападает на человека первой и кусается только защищаясь", — говорится в сообщении Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.
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