В Одесі хлопець здійснив крадіжку, щоб уникнути мобілізації

Затриманий крадій. Фото: Нацполіція

Поліція затримала 18-річного молодика, який вчинив грабіж в Одесі. Таким нетиповим способом він вирішив "відкосити" від мобілізації, тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

За даними правоохоронців у Приморському районі Одеси, молодий хлопець обікрав жінку. Він відібрав у неї гаманець та втік, забравши майже 13 тисяч гривень. Після затримання молодик визнав свою вину і пояснив, що сподівався уникнути військової мобілізації завдяки кримінальному статусу. А викрадений гаманець разом з грошима та іншими речами, які в ньому були він викинув.

Яке покарання

За фактом вчиненого злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Наразі слідство продовжується, а поліція планує встановити місцезнаходження викраденого майна.

Нагадаємо, Комінтернівський районний суд визнав жінку винною у розповсюдженні інформації про місця роботи мобільних груп ТЦК та СП в Одесі. Вирок був затверджений з урахуванням пом'якшувальних обставин: жінка відбулась штрафом.

Також ми писали, що одесита засудили до трьох років в’язниці за ухилення від мобілізації. На суді чоловік провину визнав, але заявив, що не має наміру брати участь у війні через моральні та матеріальні обов'язки перед родиною.