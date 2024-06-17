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Обікрав, щоб уникнути мобілізації — одеситу загрожує 10 років ув’язнення

17 червня 2024 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі хлопець здійснив крадіжку, щоб уникнути мобілізації
Затриманий крадій. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Поліція затримала 18-річного молодика, який вчинив грабіж в Одесі. Таким нетиповим способом він вирішив "відкосити" від мобілізації, тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

За даними правоохоронців у Приморському районі Одеси, молодий хлопець обікрав жінку. Він відібрав у неї гаманець та втік, забравши майже 13 тисяч гривень. Після затримання молодик визнав свою вину і пояснив, що сподівався уникнути військової мобілізації завдяки кримінальному статусу. А викрадений гаманець разом з грошима та іншими речами, які в ньому були він викинув.

Яке покарання

За фактом вчиненого злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Наразі слідство продовжується, а поліція планує встановити місцезнаходження викраденого майна.

Нагадаємо, Комінтернівський районний суд визнав жінку винною у розповсюдженні інформації про місця роботи мобільних груп ТЦК та СП в Одесі. Вирок був затверджений з урахуванням пом'якшувальних обставин: жінка відбулась штрафом. 

Також ми писали, що одесита засудили до трьох років в’язниці за ухилення від мобілізації. На суді чоловік провину визнав, але заявив, що не має наміру брати участь у війні через моральні та матеріальні обов'язки перед родиною.

крадіжка
Одеса
мобілізація
Одеська область
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