В Одессе парень совершил кражу во избежание мобилизации

Задержанный вор. Фото: Нацполиция

Полиция задержала 18-летнего молодого человека, совершившего грабеж в Одессе. Таким нетипичным способом он решил "откосить" от мобилизации, теперь ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

По данным правоохранителей в Приморском районе Одессы, молодой парень обокрал женщину. Он отобрал у нее кошелек и скрылся, забрав почти 13 тысяч гривен. После задержания молодой человек признал свою вину и объяснил, что надеялся избежать военной мобилизации благодаря криминальному статусу. А украденный кошелек вместе с деньгами и другими вещами, которые он выбросил.

Какое наказание

По факту совершенного преступления начато уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет за решеткой. Следствие продолжается, а полиция планирует установить местонахождение похищенного имущества.

Напомним, Коминтерновский районный суд признал женщину виновной в распространении информации о местах работы мобильных групп ТЦК и СП в Одессе. Приговор был утвержден с учетом смягчающих обстоятельств: женщина отделалась штрафом.

Также мы писали, что одессита приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. На суде мужчина вину признал, но заявил, что не намерен участвовать в войне из-за моральных и материальных обязанностей перед семьей.