В Одесі затримали військового-хабарника

Військовослужбовця затримали на місці злочину. Фото: СП у сфері оборони

В Одесі затримали посадовця за підозрою у корупційному злочині. Начальник розрахунково-аналітичної групи однієї з військових частин отримував хабарі за переведення до "більш безпечних" місць служби.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону.

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За інформацією відомства, посадовець вимагав та одержав від військовослужбовця 8 000 гривень. За ці гроші він пообіцяв включити підлеглого в угрупування різнорідних сил, що надало б йому право на отримання додаткової грошової винагороди в сумі 30 000 гривень.

Чоловіка затримали "на гарячому" під час отримання другої суми "данини".

Яке покарання загрожує

Наразі командиру одного з підрозділів повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та готується клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Йому загрожує ув'язнення до 12 років.

Нагадаємо, в Одеській області оголосили про підозру голові лікарської консультативної комісії. Вона разом зі спільницями може бути причетна до схеми ухилення військовозобов’язаних від мобілізації.

Також ми писали, що Служба безпеки разом із Національною поліцією завершили операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.