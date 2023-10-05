В Одессе задержали военного-взяточника

Военнослужащий был задержан с поличным. Фото: СП в сфере обороны

В Одессе задержан чиновник по подозрению в коррупционном преступлении. Начальник расчетно-аналитической группы одной из воинских частей получал взятки за перевод в "более безопасные" места службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона.

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По информации ведомства, чиновник требовал и получил от военнослужащего 8 000 гривен. За эти деньги он пообещал включить подчиненного в группировку разнородных сил, что предоставило бы ему право на получение дополнительного денежного вознаграждения в сумме 30 000 гривен.

Мужчину задержали "на горячем" во время получения второй суммы "дани".

Какое наказание грозит

Командиру одного из подразделений сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и готовится ходатайство об избрании меры пресечения. Ему грозит заключение до 12 лет.

Напомним, в Одесской области объявили о подозрении главе врачебной консультативной комиссии. Она вместе с сообщницами может быть причастна к схеме уклонения военнообязанных от мобилизации.

Также мы писали, что Служба безопасности вместе с Национальной полицией завершили операцию по раскрытию масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВВК) в Одесской области. Чиновники использовали поддельные медицинские выводы для уклонистов и получали большие суммы денег от военнообязанных.