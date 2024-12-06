В Одесі депутат вкрав нерухомість на 11 млн

Правоохоронці затримують учасника групи. Фото: Одеська прокуратура

В Одесі судитимуть учасників організованої групи, яка незаконно заволоділа нерухомістю у центрі міста. Її організатором виявився депутат міськради. Його оголосили у міжнародний розшук.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у п'ятницю, 6 грудня.

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Як працювала схема

Організатор схеми — депутат Одеської міської ради — залучив до свого плану знайомого адвоката та двох довірених осіб. Спільники підшукували комунальні приміщення на перших двох поверхах у центрі Одеси, орендували їх через підконтрольні організації та підприємства, а потім викупали без конкуренції. Таким чином група заволоділа трьома об’єктами нерухомості у середмісті та земельною ділянкою у Пересипському районі.

Далі учасники схеми збільшували площу викуплених приміщень за рахунок горищ і підвалів, підробляли документацію та реєстрували право власності на підставних осіб. А частину незаконно отриманих нежитлових приміщень переобладнали у житлові квартири та продавали. Своєю діяльністю група завдала територіальній громаді понад 11 млн грн збитків.

Що загрожує фігурантами

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти адвоката та двох інших учасників групи. Їм інкримінують шахрайське заволодіння комунальним майном та його легалізацію, фальсифікацію документів та їх використання, самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про організатора

Матеріали щодо депутата виділили в окреме провадження. Його оголосили у міжнародний розшук. За даними Новини.LIVE, йдеться про Олександра Матвєєва. У політику він прийшов з бізнесу. Його тричі обирали до міськради — у 2002, 2015 та 2020 роках. У нинішньому скликанні Матвєєв був у фракції "Довіряй ділам" і працював у комісії з питань комунальної власності.

Нагадаємо, до суду передали справу щодо злочинної організації в Одеській мерії. Також ми писали, що на Миколаївщині депутат намагався нажитися на обстрілах міста.