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Махинации с жильем на 11 млн — депутатская схема в Одессе

6 декабря 2024 11:58
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе депутат украл недвижимость на 11 млн
Правоохранители задерживают участника группы. Фото: Одесская прокуратура
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе будут судить участников организованной группы, незаконно завладевшей недвижимостью в центре города. Ее организатором оказался депутат горсовета. Его объявили в международный розыск.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре в пятницу, 6 декабря.

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Как работала схема

Организатор схемы — депутат Одесского городского совета — привлек к своему плану знакомого адвоката и двух доверенных лиц. Сообщники подыскивали коммунальные помещения на первых двух этажах в центре Одессы, арендовали их через подконтрольные организации и предприятия, а затем выкупали без конкуренции. Таким образом группа завладела тремя объектами недвижимости в центре города и земельным участком в Пересыпском районе.

Затем участники схемы увеличивали площадь выкупленных помещений за счет чердаков и подвалов, подделывали документацию и регистрировали право собственности на подставных лиц. Часть незаконно полученных нежилых помещений переоборудовали в жилые квартиры и продавали. Своей деятельностью группа повлекла территориальную громаду более 11 млн грн убытков.

Что чревато фигурантами

Прокуроры направили в суд обвинительный акт против адвоката и двух других участников группы. Им инкриминируют мошенническое завладение коммунальным имуществом и его легализацию, фальсификацию документов и их использование, самовольные занятия земельного участка и самовольное строительство. Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно об организаторе

Материалы по депутату выделили в отдельное производство. Его объявили в международный розыск. По данным Новости.LIVE, речь идет об Александре Матвееве. В политику он пришел из бизнеса. Его трижды выбирали в горсовет — в 2002, 2015 и 2020 годах. В нынешнем созыве Матвеев был во фракции "Доверяй делам" и работал в комиссии по вопросам коммунальной собственности.

Напомним, в суд передали дело по преступной организации в Одесской мэрии. Также мы писали, что в Николаевской области депутат пытался нажиться на обстрелах города.

Одесса суд недвижимость местные депутаты Новости Одессы

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