Прокуратура оголосила про підозру депутатці Одеської міськради у привласненні коштів на реабілітації нарко та алкозалежних

Підозрювана з правоохоронцями. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура офіційно оголосила підозру депутату Одеської міськради щодо привласнення бюджетних коштів на програмах з реабілітації нарко та алкозалежних. За даними ЗМІ, мова йде про Ірину Ясенович-Куценко. Разом із нею під слідством знаходяться ще 6 спільників, усім фігурантам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, депутатка розробила схему привласнення коштів, передбачених на міську програму з реабілітації наркозалежних. До її реалізації вона залучила керівника комунального підприємства, співробітника Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради, голову громадської організації та підприємців, які перебували під її контролем.

Схема реалізовувалася під час виконання договорів про надання послуг за програмою "28 днів". Угоду було укладено між комунальним некомерційним підприємством "Центр психічного здоров’я та боротьби з залежностями" та ФОП. Фігуранти вносили до звітної документації неправдиву інформацію. Вони використовували персональні дані осіб, які не проходили курс реабілітації, або ж робили це за власний кошт та вказували послуги, що фактично не надавались або надавались частково. В результаті упродовж 2023-2024 років підозрювані заволоділи бюджетними коштами на суму понад 2 млн гривень. Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Яке покарання загрожує

Сімом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах). Їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обшуки в приміщеннях деяких депутатів міськради. А також про миколаївського обранця, якого виключили з виконкому.