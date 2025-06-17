Сколько домов пострадали в Одессе от обстрела дронами 17 июня

Разрушение здания. Фото: Новини.LIVE

В результате дроновой атаки РФ утром 17 июня, в Одессе получили различной степени повреждения более 50 домов. 5 зданий получили существенные разрушения, поэтому их будут обследовать специалисты.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Разрушенные дома

По предварительным подсчетам, в материальной помощи нуждаются жители около 400 квартир в Одессе. Количество разбитых окон достигает 900. Кроме того, в результате обстрела в городе было повреждено 100 балконов и разрушено около 13 тысяч квадратных метров кровли.

"Работники ЖКС "Фонтанский" и "Пересыпский" помогают жителям закрывать окна пленкой. На месте работает оперативный штаб районной администрации. Ликвидация последствий одной из самых масштабных атак на центр города продолжается",— говорится в сообщении мэрии.

Разрушенный подъезд. Фото: Новини.LIVE

Дом после атаки Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Фото: Новини.LIVE

Атака 17 июня

Враг нанес удар по центру города, где плотная застройка. Россияне разрушили жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, инфекционную больницу и педагогический университет. 17 человек пострадали. Также под завалами найдено тело 60-летней женщины, которая не успела среагировать на сигналы тревоги. Во время атаки она находилась в квартире.

Напомним, недавно мы писали о том, что осталось от детского сада после атаки. А также о том, что одесситы рассказывали об утреннем обстреле.