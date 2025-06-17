Скільки будинків постраждали в Одесі від обстрілу дронами 17 червня

Руйнація будівлі. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок дронової атаки РФ вранці 17 червня, в Одесі отримали різного ступеню ушкодження понад 50 будинків. 5 будівель зазнали суттєвих руйнувань, тому їх будуть обстежувати фахівці.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Зруйновані будинки

За попередніми підрахунками, матеріальної допомоги потребують мешканці близько 400 квартир в Одесі. Кількість розбитих вікон сягає 900. Крім того, внаслідок обстрілу в місті було пошкоджено 100 балконів та зруйновано близько 13 тисяч квадратних метрів покрівлі.

"Працівники ЖКС "Фонтанський" та "Пересипський" допомагають мешканцям закривати вікна плівкою. На місці працює оперативний штаб районної адміністрації. Ліквідація наслідків однієї з наймасштабніших атак на центр міста триває",— йдеться у повідомленні мерії.

Зруйнований під'їзд. Фото: Новини.LIVE

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Атака 17 червня

Ворог завдав удару по центру міста, де щільна забудова. Росіяни зруйнували житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, інфекційну лікарню та педагогічний університет. 17 осіб постраждали. Також під завалами знайдено тіло 60-річної жінки, яка не встигла зреагувати на сигнали тривоги. Під час атаки вона перебувала у квартирі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що залишилося від дитячого садка після атаки. А також про те, що одесити розповідали про ранковий обстріл.