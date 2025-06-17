Скільки будинків постраждали в Одесі від обстрілу дронами 17 червня

Внаслідок обстрілу в Одесі постраждало понад 50 будинків
Внаслідок дронової атаки РФ вранці 17 червня, в Одесі отримали різного ступеню ушкодження понад 50 будинків. 5 будівель зазнали суттєвих руйнувань, тому їх будуть обстежувати фахівці.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Зруйновані будинки
За попередніми підрахунками, матеріальної допомоги потребують мешканці близько 400 квартир в Одесі. Кількість розбитих вікон сягає 900. Крім того, внаслідок обстрілу в місті було пошкоджено 100 балконів та зруйновано близько 13 тисяч квадратних метрів покрівлі.
"Працівники ЖКС "Фонтанський" та "Пересипський" допомагають мешканцям закривати вікна плівкою. На місці працює оперативний штаб районної адміністрації. Ліквідація наслідків однієї з наймасштабніших атак на центр міста триває",— йдеться у повідомленні мерії.
Атака 17 червня
Ворог завдав удару по центру міста, де щільна забудова. Росіяни зруйнували житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, інфекційну лікарню та педагогічний університет. 17 осіб постраждали. Також під завалами знайдено тіло 60-річної жінки, яка не встигла зреагувати на сигнали тривоги. Під час атаки вона перебувала у квартирі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що залишилося від дитячого садка після атаки. А також про те, що одесити розповідали про ранковий обстріл.
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