Прокуратура объявила о подозрении депутату Одесского горсовета в присвоении средств на реабилитацию нарко и алкозависимых

Подозреваемая с правоохранителями. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура официально объявила подозрение депутату Одесского горсовета о присвоении бюджетных средств на программах по реабилитации нарко и алкозависимых. По данным СМИ, речь идет об Ирине Ясенович-Куценко. Вместе с ней под следствием находятся еще 6 сообщников, всем фигурантам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, депутатка разработала схему присвоения средств, предусмотренных на городскую программу по реабилитации наркозависимых. К ее реализации она привлекла руководителя коммунального предприятия, сотрудника Департамента здравоохранения Одесского горсовета, председателя общественной организации и предпринимателей, которые находились под ее контролем.

Схема реализовывалась во время выполнения договоров о предоставлении услуг по программе "28 дней". Соглашение было заключено между коммунальным некоммерческим предприятием "Центр психического здоровья и борьбы с зависимостями" и ФЛП. Фигуранты вносили в отчетную документацию ложную информацию. Они использовали персональные данные лиц, которые не проходили курс реабилитации, или же делали это за свой счет и указывали услуги, которые фактически не предоставлялись или предоставлялись частично. В результате в течение 2023-2024 годов подозреваемые завладели бюджетными средствами на сумму более 2 млн гривен. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Какое наказание грозит

Семерым фигурантам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение бюджетными средствами в крупных размерах). Им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об обысках в помещениях некоторых депутатов горсовета. А также о николаевском избраннике, которого исключили из исполкома.