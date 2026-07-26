Обстріл Одещини: у Румунії підтвердили, що до них залетів дрон РФ

Збиття дрона над Румунією. Фото ілюстративне: Ministerul Apararii Nationale, Romania

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Румунії підтвердили, що безпілотник, який збили 24 липня поблизу населеного пункту Падіна у повіті Бузеу, був ударним дроном Shahed російського походження. Фахівці Міністерства оборони країни провели аналіз уламків та встановили тип апарата.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Ministerul Apararii Nationale, Romania.

Допис Ministerul Apararii Nationale, Romania. Фото: скриншот з facebook

Російський дрон в Румунії

Прокуратура апеляційного суду Плоєшті підтвердила, що збитий безпілотник належав до типу Shahed. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного використання повітряного судна у забороненій зоні.

Що відомо про інцидент з БпЛА

Дрон виявили після того, як 24 липня його збили в районі Падіни у повіті Бузеу. У Міноборони Румунії заявили, що повітряну ціль військові відстежували протягом усього польоту і збили о 11:20. Фрагменти безпілотника знайшли між комуною Падіна та селом Товорешія у сусідньому повіті Яломіца. Раніше того ж дня в Румунії о 08:22 збили ще один дрон, який знаходився поблизу кордону з Україною.

Атака на Одещину: наслідки

Раніше Новини.LIVE писали, що удень 25 липня під час виходу з порту Одещини російські війська двічі атакували цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи. Внаслідок влучань на борту виникла пожежа. Сімох членів екіпажу та українського лоцмана вдалося врятувати, однак двоє моряків залишилися зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває. Того ж дня російська атака по Одеському району пошкодила приватний житловий сектор: постраждав 65-річний чоловік, також пошкоджено близько десяти прилеглих будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія знову повернулася до теми можливого наступу на Одесу та почала активно поширювати заяви про нові "буферні зони". Проте основну ставку окупанти роблять не на сухопутний наступ, а на повітряні удари по українських містах.