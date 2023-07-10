Обстріл Одеси 10 червня: збільшилась кількість жертв

Пошкодження багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

В ніч на 10 червня, РФ вдалася до чергової повітряної атаки по Україні. На Одещині внаслідок ворожого нападу зросла кількість загиблих.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

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"На жаль, вимушений повідомити, що кількість жертв російської атаки по житловим будинкам Пересипського району 9 червня 2023 року збільшилася до чотирьох. В лікарні помер молодий чоловік 1999 року народження. Лікарі довго боролися за його життя, але осколкові поранення були дуже серйозні", — написав мер міста.

Допис Труханова, щодо збільшення кількості жертв від російської атаки по Одесі. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Одеси в ніч на 10 червня

Під час нічної атаки на Одесу ворог використав дрони (8 шт.) та ракети (2 шт.). ЗСУ вдалось збити усі ворожі цілі.

Однак уламки одного збитого дрона впали у багатоповерхівку та пошкодили кілька будівель поблизу. Внаслідок цього загинуло 4 людин, ще 26 отримали поранення.

Троє загиблих внаслідок російської атаки "шахедами" в Одесі були переселенцями. Уламки влучили у дитячий майданчик спального району міста.

За фактом масованої атаки дронами та ракетами по Одещині, що призвела до загибелі та травмування людей, розпочато розслідування. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.