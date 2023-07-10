Обстрел Одессы 10 июня: увеличилось количество жертв
В ночь на 10 июня РФ прибегла к очередной воздушной атаке по Украине. В Одесской области в результате вражеского нападения возросло число погибших.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
"К сожалению, вынужден сообщить, что количество жертв российской атаки по жилым домам Пересыпского района 9 июня 2023 года увеличилось до четырех. В больнице скончался молодой человек 1999 года рождения. Врачи долго боролись за его жизнь, но осколочные ранения были очень серьезны", — написал мэр города.
Что известно об обстреле Одессы в ночь на 10 июня
Во время ночной атаки в Одессу враг использовал дроны (8 шт.) и ракеты (2 шт.). ВСУ удалось сбить все враждебные цели.
Однако обломки одного сбитого дрона упали в многоэтажку и повредили несколько построек поблизости. В результате погибли 4 человека, еще 26 получили ранения.
Трое погибших в результате российской атаки "шахедами" в Одессе были переселенцами. Обломки попали в детскую площадку спального района города.
По факту массированной атаки дронами и ракетами по Одесчине, повлекшей гибель и травмирование людей, начато расследование. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.