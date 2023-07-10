Обстрел Одессы 10 июня: увеличилось количество жертв

Повреждение многоэтажки. Фото: Новости.

В ночь на 10 июня РФ прибегла к очередной воздушной атаке по Украине. В Одесской области в результате вражеского нападения возросло число погибших.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

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"К сожалению, вынужден сообщить, что количество жертв российской атаки по жилым домам Пересыпского района 9 июня 2023 года увеличилось до четырех. В больнице скончался молодой человек 1999 года рождения. Врачи долго боролись за его жизнь, но осколочные ранения были очень серьезны", — написал мэр города.

Сообщение Труханова об увеличении количества жертв от российской атаки по Одессе. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Одессы в ночь на 10 июня

Во время ночной атаки в Одессу враг использовал дроны (8 шт.) и ракеты (2 шт.). ВСУ удалось сбить все враждебные цели.

Однако обломки одного сбитого дрона упали в многоэтажку и повредили несколько построек поблизости. В результате погибли 4 человека, еще 26 получили ранения.

Трое погибших в результате российской атаки "шахедами" в Одессе были переселенцами. Обломки попали в детскую площадку спального района города.

По факту массированной атаки дронами и ракетами по Одесчине, повлекшей гибель и травмирование людей, начато расследование. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.