Чергові наслідки обстрілу Одеси - постраждала лабораторія дитячої поліклініка

Обстріл Одеси — у дитячій поліклініці пошкоджено лабораторію
Під час останнього обстрілу шахедами Одеси була сильно пошкоджена лабораторія дитячої поліклініки. Через це 40 000 дітей можуть залишилися без вчасно проведених досліджень.
Про це повідомила завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Compass Ганна Шоломицька.
Зламані аналізатори
Автоматичний біохімічний аналізатор Erba XL 200 через вибухову хвилю упав на підлогу, через що в ньому порушилося калібрування. Зазнали пошкоджень сенсори, деформувалися внутрішні з’єднання, які відповідають за точність вимірювань. Також постраждав і автоматичний аналізатор — Sysmex XNL-330, який забезпечував безперервний гематологічний контроль. Медики додають: високочутливі детектори, оптичні та механічні вузли, що працюють з мікроскопічними об’ємами рідини, можуть виходити з ладу навіть при мінімальних вібраціях.
Розбиті мікроскопи
В лабораторії також розбиті мікроскопи, які служили для детального аналізу клітинних структур. Такі прилади дуже дорого коштують, тому наразі медики лише підраховують збитки.
"Навіть мінімальне зміщення оптики чи мікротріщини у лінзах означають втрату точності та можливості отримувати достовірні результати." — пише Ганна Шоломицька.
Нагадаємо, нщеодавно ми писали про американський розвідник поблизу Одещини. А також про те, як РФ втрачує контроль у Чорному морі.
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