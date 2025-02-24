Чергові наслідки обстрілу Одеси - постраждала лабораторія дитячої поліклініка

Зламаний аналізатор в поліклініці. Фото: Ганна Шоломицька

Під час останнього обстрілу шахедами Одеси була сильно пошкоджена лабораторія дитячої поліклініки. Через це 40 000 дітей можуть залишилися без вчасно проведених досліджень.

Про це повідомила завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Compass Ганна Шоломицька.

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Зламані аналізатори

Автоматичний біохімічний аналізатор Erba XL 200 через вибухову хвилю упав на підлогу, через що в ньому порушилося калібрування. Зазнали пошкоджень сенсори, деформувалися внутрішні з’єднання, які відповідають за точність вимірювань. Також постраждав і автоматичний аналізатор — Sysmex XNL-330, який забезпечував безперервний гематологічний контроль. Медики додають: високочутливі детектори, оптичні та механічні вузли, що працюють з мікроскопічними об’ємами рідини, можуть виходити з ладу навіть при мінімальних вібраціях.

Розбиті мікроскопи

В лабораторії також розбиті мікроскопи, які служили для детального аналізу клітинних структур. Такі прилади дуже дорого коштують, тому наразі медики лише підраховують збитки.

"Навіть мінімальне зміщення оптики чи мікротріщини у лінзах означають втрату точності та можливості отримувати достовірні результати." — пише Ганна Шоломицька.

Пошкоджений мікроскоп. Фото: Ганна Шоломицька

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про американський розвідник поблизу Одещини. А також про те, як РФ втрачує контроль у Чорному морі.