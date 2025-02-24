Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Обстріл Одеси — у дитячій поліклініці пошкоджено лабораторію arrow

Обстріл Одеси — у дитячій поліклініці пошкоджено лабораторію

24 лютого 2025 20:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чергові наслідки обстрілу Одеси - постраждала лабораторія дитячої поліклініка
Зламаний аналізатор в поліклініці. Фото: Ганна Шоломицька
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Під час останнього обстрілу шахедами Одеси була сильно пошкоджена лабораторія дитячої поліклініки. Через це 40 000 дітей можуть залишилися без вчасно проведених досліджень.

Про це повідомила завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Compass Ганна Шоломицька.

Читайте також:

Зламані аналізатори

Автоматичний біохімічний аналізатор Erba XL 200 через вибухову хвилю упав на підлогу, через що в ньому порушилося калібрування. Зазнали пошкоджень сенсори, деформувалися внутрішні з’єднання, які відповідають за точність вимірювань. Також постраждав і автоматичний аналізатор — Sysmex XNL-330, який забезпечував безперервний гематологічний контроль. Медики додають: високочутливі детектори, оптичні та механічні вузли, що працюють з мікроскопічними об’ємами рідини, можуть виходити з ладу навіть при мінімальних вібраціях.

Розбиті мікроскопи

В лабораторії також розбиті мікроскопи, які служили для детального аналізу клітинних структур. Такі прилади дуже дорого коштують, тому наразі медики лише підраховують збитки.

"Навіть мінімальне зміщення оптики чи мікротріщини у лінзах означають втрату точності та можливості отримувати достовірні результати." — пише Ганна Шоломицька.

Через обстріл Одеси пошкоджена лабораторія дитячої поліклініки - фото 1
Пошкоджений мікроскоп. Фото: Ганна Шоломицька

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про американський розвідник поблизу Одещини. А також про те, як РФ втрачує контроль у Чорному морі.

Одеса діти обстріли Новини Одеси війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама