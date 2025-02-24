Очередные последствия обстрела Одессы - пострадала лаборатория детской поликлиника

Сломанный анализатор в поликлинике. Фото: Анна Шоломицкая

Во время последнего обстрела шахедами Одессы была сильно повреждена лаборатория детской поликлиники. Из-за этого 40 000 детей могут остались без вовремя проведенных исследований.

Об этом сообщила заведующая клинико-диагностической лабораторией Compass Анна Шоломицкая.

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Сломанные анализаторы

Автоматический биохимический анализатор Erba XL 200 из-за взрывной волны упал на пол, из-за чего в нем нарушилась калибровка. Получили повреждения сенсоры, деформировались внутренние соединения, которые отвечают за точность измерений. Также пострадал и автоматический анализатор — Sysmex XNL-330, который обеспечивал непрерывный гематологический контроль. Медики добавляют: высокочувствительные детекторы, оптические и механические узлы, работающие с микроскопическими объемами жидкости, могут выходить из строя даже при минимальных вибрациях.

Разбитые микроскопы

В лаборатории также разбиты микроскопы, которые служили для детального анализа клеточных структур. Такие приборы очень дорого стоят, поэтому пока медики только подсчитывают убытки.

"Даже минимальное смещение оптики или микротрещины в линзах означают потерю точности и возможности получать достоверные результаты", — пишет Анна Шоломицкая.

Поврежденный микроскоп. Фото: Анна Шоломицкая

Напомним, еще недавно мы писали об американском разведчике вблизи Одесской области. А также о том, как РФ теряет контроль в Черном море.