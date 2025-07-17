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Головна Одеса Обстріл траси здоров'я в Одесі — підозра полковнику РФ

Обстріл траси здоров'я в Одесі — підозра полковнику РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 17:55
Оголосили підозру полковнику ЗС РФ, який здійснив обстріл Одеси 29 квітня 2024 року
Підозрюваний полковник. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура оголосила підозру полковнику російської армії, який віддав наказ вдарити по Одесі ракетою 29 квітня 2024 року. Йдеться про перший касетний обстріл нашого міста, в результаті якого загинуло 8 мирних мешканців, серед яких 4-річна дівчинка Злата. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Правоохоронці індентифікували та повідомили про підозру командиру 12 ракетної бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Йдеться про полковника РФ, який 29 квітня 2024 року, виконуючи бойове розпорядження, віддав наказ здійснити ракетний удар по Одесі. Ціллю атаки стала одна з найпопулярніших рекреаційних зон на узбережжі Чорного моря – "Траса здоров’я". Атаку було завдано з використанням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною. Запуск відбувся з району населеного пункту Новоселівське на тимчасово окупованій території АР Крим.

Наслідки атаки

Внаслідок атаки загинуло 8 мирних мешканців, серед яких 4-річна дівчинка. Ще 23 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. На момент удару в зоні ураження перебували люди, які відпочивали, займалися спортом та прогулювалися. Неподалік розташовані приватні будинки, спортивні майданчики, ресторани та паркова зона. Обстрілом було пошкоджено низку цивільних об’єктів, зокрема – орендовану будівлю одного з університетів (відому також як замок Гарі Поттера).

Військове командування РФ достеменно знало про цивільний характер цієї території, відсутність будь-яких військових чи стратегічних об’єктів. Крім того, усвідомлювало, що застосування касетної зброї у такому місці призведе до численних жертв серед мирного населення.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Санкція статей передбачає довічна позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю першого касетного обстрілу Одеси. А також про те, як сьогодні виглядає замок Гаррі Поттера в Одесі після атаки рік тому.

Одеса обстріли прокуратура Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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