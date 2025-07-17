Объявили подозрение полковнику ВС РФ, который совершил обстрел Одессы 29 апреля 2024 года

Подозреваемый полковник. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура объявила подозрение полковнику российской армии, который отдал приказ ударить по Одессе ракетой 29 апреля 2024 года. Речь идет о первом кассетном обстреле нашего города, в результате которого погибло 8 мирных жителей, среди которых 4-летняя девочка Злата. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Правоохранители идентифицировали и сообщили о подозрении командиру 12 ракетной бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Речь идет о полковнике РФ, который 29 апреля 2024 года, выполняя боевое распоряжение, отдал приказ осуществить ракетный удар по Одессе. Целью атаки стала одна из самых популярных рекреационных зон на побережье Черного моря — "Трасса здоровья". Атака была нанесена с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Запуск состоялся из района населенного пункта Новоселовское на временно оккупированной территории АР Крым.

Последствия атаки

В результате атаки погибли 8 мирных жителей, среди которых 4-летняя девочка. Еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. На момент удара в зоне поражения находились люди, которые отдыхали, занимались спортом и прогуливались. Неподалеку расположены частные дома, спортивные площадки, рестораны и парковая зона. Обстрелом был поврежден ряд гражданских объектов, в частности — арендованное здание одного из университетов (известное также как замок Гарри Поттера).

Военное командование РФ точно знало о гражданском характере этой территории, отсутствии каких-либо военных или стратегических объектов. Кроме того, осознавало, что применение кассетного оружия в таком месте приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно мы писали о годовщине первого кассетного обстрела Одессы. А также о том, как сегодня выглядит замок Гарри Поттера в Одессе после атаки год назад.