Головна Одеса Обстріли одеського порту — підприємство встановило нове укриття

Обстріли одеського порту — підприємство встановило нове укриття

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 12:15
Нове модульне укриття в Одеському порту - на випадок обстрілу
Нове укриття. Фото: адміністрація одеського морського порту

На вході до Одеського порту встановили нове укриття. Такі заходи безпеки необхідні для збереження життя людей через регулярні атаки на підприємство з боку РФ.

Про це повідомляє адміністрація Одеського морського порту.

Читайте також:

Нове укриття

Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України" встановила модульне укриття для гостей порту. Воно розташоване біля центральної прохідної, поруч із Бюро перепусток.

Слід зазначити що раніше 10 таких укриттів вже було встановлено всередині порту для безпеки працівників. Наявність таких споруд дає змогу людям швидше сховатись під час атаки.

None - фото 1
Повідомлення про укриття. Фото: скриншот поста адміністрації порту

Атаки на Одеський порт

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила вже десятки ракетних та дронових атак по Одеському порту.

Остання з них відбулася 3 липня 2025 року. Тоді внаслідок влучання ракети загинули 2 людини: водій вантажівки та докер-механізатор. Ще шестеро отримали поранення, двоє з яких громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Обстрілом також було пошкоджено обʼєкти інфраструктури: портальні крани, техніку, склади.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що порт на Миколаївщині передадуть у концесію. А також про ремонт причалу на Одещині.

 

Одеса обстріли Новини Одеси безпека війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
