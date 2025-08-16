Новое модульное укрытие в Одесском порту - на случай обстрела

Новое укрытие. Фото: администрация одесского морского порта

На входе в Одесский порт установили новое укрытие. Такие меры безопасности необходимы для сохранения жизни людей из-за регулярных атак на предприятие со стороны РФ.

Об этом сообщает администрация Одесского морского порта.

Новое укрытие

Одесский филиал ГП "Администрация морских портов Украины" установил модульное укрытие для гостей порта. Оно расположено возле центральной проходной, рядом с Бюро пропусков.

Следует отметить, что ранее 10 таких укрытий уже было установлено внутри порта для безопасности работников. Наличие таких сооружений позволяет людям быстрее укрыться во время атаки.

Сообщение об укрытии. Фото: скриншот поста администрации порта

Атаки на Одесский порт

С начала полномасштабного вторжения Россия осуществила уже десятки ракетных и дроновых атак по Одесскому порту.

Последняя из них состоялась 3 июля 2025 года. Тогда в результате попадания ракеты погибли два человека: водитель грузовика и докер-механизатор. Еще шестеро получили ранения, двое из которых граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Обстрелом также были повреждены объекты инфраструктуры: портовые краны, техника, склады.

