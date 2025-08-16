Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обстрелы одесского порта — предприятие установило новое укрытие

Обстрелы одесского порта — предприятие установило новое укрытие

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 12:15
Новое модульное укрытие в Одесском порту - на случай обстрела
Новое укрытие. Фото: администрация одесского морского порта

На входе в Одесский порт установили новое укрытие. Такие меры безопасности необходимы для сохранения жизни людей из-за регулярных атак на предприятие со стороны РФ.

Об этом сообщает администрация Одесского морского порта.

Реклама
Читайте также:

Новое укрытие

Одесский филиал ГП "Администрация морских портов Украины" установил модульное укрытие для гостей порта. Оно расположено возле центральной проходной, рядом с Бюро пропусков.

Следует отметить, что ранее 10 таких укрытий уже было установлено внутри порта для безопасности работников. Наличие таких сооружений позволяет людям быстрее укрыться во время атаки.

None - фото 1
Сообщение об укрытии. Фото: скриншот поста администрации порта

Атаки на Одесский порт

С начала полномасштабного вторжения Россия осуществила уже десятки ракетных и дроновых атак по Одесскому порту.

Последняя из них состоялась 3 июля 2025 года. Тогда в результате попадания ракеты погибли два человека: водитель грузовика и докер-механизатор. Еще шестеро получили ранения, двое из которых граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Обстрелом также были повреждены объекты инфраструктуры: портовые краны, техника, склады.

Напомним, недавно мы писали о том, что порт на Николаевщине передадут в концессию. А также о ремонте причала в Одесской области.

 

Одесса обстрелы Новости Одессы безопасность война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации