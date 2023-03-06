Загальна кількість "Калібрів" у Чорному морі близько 16

У Чорному морі продовжують нести службу кораблі та підводні човни, на борту яких знаходяться ракети "Калібр". При цьому близько до берегів України вони не підходять. Небезпека обстрілу зберігається.

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега. Серед 15 кораблів, залишаються три ракетоносії, два з яких підводні. Загальна кількість "Калібрів" — до 16. Ворог продовжує повітряну розвідку та пошуки нової тактики підвищення результативності застосування ракетних ударів", — зазначили в ОК "Південь".

Ворог підступно обстрілює цивільне населення на деокупованому правобережжі Херсонщини та в зоні окупації на лівому березі. Так окупанти намагаються залякати місцевих, водночас ховаючись за ними, як за живим щитом.

"Лише за минулу добу ворог здійснив близько 80 обстрілів, внаслідок яких загинула мати і діоє дітей на власному подвір’ї в одному з деокупованих сіл правобережжя. Як і раніше, обстріли спрямовані по житлових кварталах та обійстях мирних мешканців, пошкоджено десятки будинків, господарчих споруд, комунікацій", — йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконують вогневі завдання по ретельно вивірених координатах. За добу наші військові скоротили ворожі потужності на три зенітно-ракетних комплекси, дві одиниці інженерної техніки, два спостережні пости та склад з боєприпасами. В районі Великого Потьомкінського острова за відомим всьому світу курсом направлено три переоблаштовані окупантами цивільні моторні човни, разом з ДРГ. 18 осіб демілітаризовано.

"Поставивши на паузу" масовані ракетні атаки, час від часу задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе.Також застосовують наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання. Готовність же ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока. Не нехтуйте заходами безпеки, не ігноруйте повітряну тривогу, пам'ятайте про мінну небезпеку на деокупованій території та в прибережній зоні, де після шторму море може приносити ворожі міни. Будьте пильні та свідомі.

Фото: Кореспондент.net