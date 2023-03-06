Общее количество "Калибров" в Черном море около 16

В Черном море продолжают нести службу корабли и подлодки на борту которых находятся ракеты "Калибр". При этом близко к берегам Украины они не подходят. Опасность обстрела сохраняется.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг ".

"Корабельная группировка врага в Черном море держится на ракетобезопасном для себя расстоянии от контролируемого Украиной берега. Среди 15 кораблей, остаются три ракетоносителя, два из которых подводные. Общее количество "Калибров" — до 16. Враг продолжает воздушную разведку и поиски новой тактики повышения результативности применения ракетных ударов", — отметили в ОК "Юг".

Враг коварно обстреливает гражданское население на деоккупированном правобережье Херсона и в зоне оккупации на левом берегу. Так оккупанты пытаются запугать местных, одновременно прячась за ними, как за живым щитом.

"Лишь за минувшие сутки враг совершил около 80 обстрелов, в результате которых погибла мать и двое детей в собственном дворе в одном из деоккупированных сел правобережья. По-прежнему обстрелы направлены по жилым кварталам и дворам мирных жителей, повреждены десятки домов, хозяйственных построек, коммуникаций", — говорится в сообщении.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполняют огневые задания по тщательно выверенным координатам. За сутки наши военные сократили вражеские мощности на три зенитно-ракетных комплекса, две единицы инженерной техники, два наблюдательных поста и склад с боеприпасами. В районе Большого Потемкинского острова по известному всему миру курсу направлено три переоборудованные оккупантами гражданскик моторные лодки, вместе с ДРГ. 18 человек демилитаризированы.

"Поставив на паузу" массированные ракетные атаки, время от времени задействует авиацию и ракеты воздушного базирования, группы дронов-камикадзе. Также применяют наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах достижения. Готовность ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак максимально высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, не игнорируйте воздушную тревогу, помните о минной опасности на деоккупированной территории и в прибрежной зоне, где море может приносить вражеские мины после шторма. Будьте бдительны и сознательны.