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Очеретяний трамвай в Одесі зупинено — у чому причина

12 липня 2024 13:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Трамвай №20 в Одесі тимчасово зупинено, - міськрада
Трамвай №20 в Одесі призупинено. Фото: traffic.od.ua
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 12 липня, в Одесі тимчасово припинили рух громадського транспорту. Йдеться про "очеретяний" трамвайний маршрут №20, який курсує від Херсонського скверу до Хаджибеївського лиману. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Рух 20-го трамваю призупинено через роботи енергетиків ДТЕК. У рады повідомили, що це — тимчасово, однак коли саме "очеретяний" трамвай вийде на свій маршрут — наразі невідомо. 

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Більше про рух транспорту у місті

Ми писали, що в Одесі змінив схему руху трамвайний маршрут №1. Він тимчасово курсуватиме від Лузанівки до Центроліту. Загалом за схемою буде сімнадцять зупинок.

Також ми повідомляли, що одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.

Додамо, що в Одеській області з 1 липня діють сезонні обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Через спеку фурам заборонили їздити з 10:00 до 20:00.

Одеса транспорт Одеська область електропостачання міська рада Новини Одеси ДТЕК громадський транспорт

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