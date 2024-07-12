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Камышовый трамвай в Одессе остановлен — в чем причина

12 июля 2024 13:21
Верзилова Єлизавета - редактор
Трамвай №20 в Одессе временно остановлен, - горсовет
Трамвай №20 в Одессе приостановлен. Фото: traffic.od.ua
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 12 июля, в Одессе временно приостановили движение общественного транспорта. Речь идет о "камышевом" трамвайном маршруте №20, который курсирует от Херсонского сквера до Хаджибеевского лимана.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Движение 20-го трамвая приостановлено из-за работ энергетиков ДТЭК. В советы сообщили, что это — временно, однако когда именно "камышевый" трамвай выйдет на свой маршрут — пока неизвестно.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Больше о движении транспорта в городе

Мы писали, что в Одессе изменил схему движения трамвайный маршрут №1. Он будет временно курсировать от Лузановки до Центролита. В общей сложности по схеме будет семнадцать остановок.

Также мы сообщали, что одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.

Добавим, что в Одесской области с 1 июля действуют сезонные ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств. Из-за жары фурам запретили ездить с 10:00 до 20:00.

Одесса транспорт Одесская область электроснабжение городской совет Новости Одессы ДТЭК общественный транспорт

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