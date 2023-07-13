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Очільник Одещини зустрівся із консулом Республіки Молдова: що обговорили

13 липня 2023 18:20
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Анна Мурадова
Редактор
Очільник Одещини зустрівся із консулом Республіки Молдова: що обговорили
Зустріч із консулом Республіки Молдова. Фото: Одеська ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі відбулась зустріч начальника військової адміністрації Олега Кіпера із консулом Республіки Молдова Іоном Чорним. Посадовці обговорили ключові питання розбудови прикордонної інфраструктури та подальшого співробітництва між країнами.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

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Що обговорили на зустрічі

Основним аспектом обговорення стали плани сприяння торгівлі та економічній співпраці, зокрема процес зниження тарифів на перевезення української сільськогосподарської продукції залізничним транспортом через територію Молдови. У контексті воєнного стану в Україні такі кроки стають важливими для забезпечення економічної стабільності, зростання обсягів експорту та розширення ринків збуту, а також сприяють роботі бізнесу в ускладнених умовах.

Олег Кіпер та Іон Чорний. Фото: Одеська ОВА

Крім того, були обговорені можливості розбудови прикордонної інфраструктури, що сприятиме безпечному та зручному переміщенню людей та товарів між двома країнами. Це сприятиме подальшому розвитку торговельних зв'язків та зміцненню співробітництва на кордоні. 

Міжнародна співпраця

В Одесі відбулася зустріч заступника міського голови з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Кіпр в Україні, Михалісом Захаріоглу. Вони обговорили перспективи розвитку відносин у різних сферах.

До Одеси завітала французька делегація. Президент регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег Рено з представниками міськради обговорили плани майбутнього співробітництва.

Нагадаємо, в Одесу з офіційним візитом прибула делегація міста Венеції на чолі з мером міста паном Луїджі Бруньяро. В рамках візиту було підписано Меморандум про взаєморозуміння між містами, спрямований на співпрацю у сфері збереження та розвитку культурної спадщини міста Одеси.

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