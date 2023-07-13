Глава Одесской области встретился с консулом Республики Молдова: что обсудили

Встреча с консулом Молдавии. Фото: Одесская ОВА

В Одессе прошла встреча начальника военной администрации Олега Кипера с консулом Республики Молдова Ионом Черным. Чиновники обсудили ключевые вопросы развития пограничной инфраструктуры и дальнейшего сотрудничества между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

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Что обсудили на встрече

Основным аспектом обсуждения стали планы содействия торговле и экономическому сотрудничеству, в частности, процесс снижения тарифов на перевозку украинской сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом через территорию Молдовы. В контексте военного положения в Украине такие шаги становятся важными для обеспечения экономической стабильности, роста объемов экспорта и расширения рынков сбыта, а также способствуют работе бизнеса в сложных условиях.

Олег Кипер и Ион Черный. Фото: Одесская ОВА

Кроме того, были обсуждены возможности развития пограничной инфраструктуры, что будет способствовать безопасному и удобному перемещению людей и товаров между двумя странами. Это будет способствовать дальнейшему развитию торговых связей и укреплению сотрудничества на границе.

Международное сотрудничество

В Одессе состоялась встреча заместителя городского головы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кипр в Украине Михалисом Захариоглу. Они обсудили перспективы развития отношений в разных областях.

Одессу пришла французская делегация. Президент региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег Рено с представителями горсовета обсудили планы будущего сотрудничества.

Напомним, в Одессу с официальным визитом прибыла делегация города Венеции во главе с мэром города г-ном Луиджи Бруньяро. В рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между городами, направленный на сотрудничество в области сохранения и развития культурного наследия Одессы.