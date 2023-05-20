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В Одесу приїхав посол Кіпру: що обговорювали

20 травня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесу приїхав посол Кіпру: що обговорювали
Зустріч заступника міського голови з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Кіпр в Україні. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі відбулася зустріч заступника міського голови з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Кіпр в Україні, Михалісом Захаріоглу. Вони обговорили перспективи розвитку відносин у різних сферах.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Під час зустрічі обговорювалися актуальні питання стосовно ситуації в Одесі та перспективи розвитку кіпрсько-українських відносин в економічній, торговельній, культурній та освітній сферах.

Михалісом Захаріоглу Послом Республіки Кіпр в Україні. Фото: Одеська міська рада
Михалісом Захаріоглу є Послом Республіки Кіпр в Україні. Фото: Одеська міська рада

"Я вперше в Одесі і вражений вашим містом. Дуже радий тому, що вже багато років кіпрські міста Ларнака та Нікосія є містом-побратимом та містом-партнером Одеси. Впевнений у продовжені нашої плідної співпраці", — сказав пан посол.

Міжнародна співпраця

До Одеси завітала французька делегація. Президент регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег Рено з представниками міськради обговорили плани майбутнього співробітництва.

Нагадаємо, в Одесу з офіційним візитом прибула делегація міста Венеції на чолі з мером міста паном Луїджі Бруньяро. В рамках візиту було підписано Меморандум про взаєморозуміння між містами, спрямований на співпрацю у сфері збереження та розвитку культурної спадщини міста Одеси. 

Також у рамках офіційного візиту одеської делегації до міста-побратима Йокогами Геннадій Труханов зустрівся з мером японського міста, паном Такехару Яманакою. Основною темою зустрічі стало обговорення майбутньої співпраці між містами та питання розбудови критичної інфраструктури Одеси.

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