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В Одессу приехал посол Кипра: что обсуждали

20 мая 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессу приехал посол Кипра: что обсуждали
Встреча заместителя городского головы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кипр в Украине. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе состоялась встреча заместителя городского головы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кипр в Украине Михалисом Захариоглу. Они обсудили перспективы развития отношений в разных областях.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы ситуации в Одессе и перспективы развития кипрско-украинских отношений в экономической, торговой, культурной и образовательной сферах.

Михалисом Захариоглу Послом Республики Кипр в Украине. Фото: Одесский городской совет
Михалисом Захариоглу является послом Республики Кипр в Украине. Фото: Одесский городской совет

"Я впервые в Одессе и поражен вашим городом. Очень рад тому, что уже много лет кипрские города Ларнака и Никосия являются городом-побратимом и городом-партнером Одессы. Уверен в продолжении нашего плодотворного сотрудничества", — сказал господин посол.

Международное сотрудничество

Одессу пришла французская делегация. Президент региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег Рено с представителями горсовета обсудили планы будущего сотрудничества.

Напомним, в Одессу с официальным визитом прибыла делегация города Венеции во главе с мэром города Луиджи Бруньяро. В рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между городами, направленный на сотрудничество в области сохранения и развития культурного наследия Одессы.

Также в рамках официального визита одесской делегации в город-побратим Йокогамы Геннадий Труханов встретился с мэром японского города, господином Такехару Яманакой. Основной темой встречи стало обсуждение будущего сотрудничества между городами и развитие критической инфраструктуры Одессы.

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