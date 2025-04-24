Очільника Одеської ОВА Олега Кіпера ледь не вбило вибухом Шахеда

Збитий дрон. Фото ілюстративне: Андрій Цаплієнко в соцмережі

Очільник Одеської обласної військової адміністрації ледь не постраждав від вибуху "шахеда", який впав в місті під час попередніх атак. Після цього посадовець закликав громадян не підходити до дронів, що впали.

Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів в ефірі День.LIVE.

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Вибух беспілотника

Ввечері у вівторок Олег Кіпер зі своїми колегами побачили ворожий дрон, який впав, але не розірвався. Щойно очільник ОВА хотів підійти до беспілотника, як ''шахед'' раптово самоліквідувався. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав — люди встигли відбігти.

"Ми були за 20-30 метрів від місця, де впав дрон. Навіть не очікували, що він може вибухнути. Добре, що встигли відбігти, оскільки наслідки могли бути різні", — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Тому Олег Кіпер закликав громадян не ризикувати життям через цікавість і не підходити до дронів, що впали, але не здетонували.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ намагається змусити Україну капітулювати. А також про наслідки обстрілу Одеси.