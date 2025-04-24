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Глава Одесской ОВА Кипер едва не пострадал от взрыва дрона

24 апреля 2025 15:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Главу Одесской ОВА Олега Кипера едва не убило взрывом Шахеда
Сбитый дрон. Фото иллюстративное: Андрей Цаплиенко в соцсети
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Глава Одесской областной военной администрации едва не пострадал от взрыва "шахеда", который упал в городе во время предыдущих атак. После этого чиновник призвал граждан не подходить к упавшим дронам.

Об этом глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал в эфире День.LIVE.

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Взрыв беспилотника

Во вторник вечером Олег Кипер со своими коллегами увидели вражеский дрон, который упал, но не разорвался. Только глава ОВА хотел подойти к беспилотнику, как ''шахед'' внезапно самоликвидировался. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал — люди успели отбежать.

"Мы были в 20-30 метрах от места, где упал дрон. Даже не ожидали, что он может взорваться. Хорошо, что успели отбежать, поскольку последствия могли быть разные", — говорит глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Поэтому Олег Кипер призвал граждан не рисковать жизнью из-за любопытства и не подходить к дронам, которые упали, но не сдетонировали.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ пытается заставить Украину капитулировать. А также о последствиях обстрела Одессы.

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