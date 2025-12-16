Голова Одеської райради Барвіненко склав повноваження

Очільник Одеської районної ради пішов з посади — деталі
Голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко склав повноваження і голови, і депутата. Політик заявив, що не залишає публічну сферу та планує працювати з міжнародними партнерами. Причиною відставки назвав знищення місцевого самоврядування під прикриттям війни.
Про це Віталій Барвіненко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Звільнення очільника райради
Віталій Барвіненко повідомив, що пропрацював на посаді рівно п’ять років — саме на такий термін його обрали виборці. За його словами, він звернувся до з’їзду партії, яка висувала його в депутати, з проханням відкликати мандат за власним бажанням. Політик заявив, що надалі зосередиться на публічній діяльності, роботі з міжнародними партнерами та залишатиметься в українській політиці й медійному просторі. Водночас він різко розкритикував чинну систему влади, заявивши, що місцеве самоврядування фактично знищене.
"Треба визнати правду — влада, прикриваючись війною, свідомо знищила місцеве самоврядування", — заявив політик.
Що відомо про Барвіненка
У березні 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав Віталію Барвіненку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі одного мільйона гривень у справі про зловживання владою. Також звертали увагу на дані його декларації, де зазначалося майно в Києві та отримання компенсації за оренду житла. У лютому 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і Віталієм Барвіненком. Суд призначив йому три роки позбавлення волі, заборонив обіймати посади в органах державної влади протягом року та оштрафував на 17 тисяч гривень. Водночас політика звільнили від відбування основного покарання з іспитовим строком на один рік.
Віталій Барвіненко має тривалий політичний досвід. Він був народним депутатом України кількох скликань, працював у місцевих органах влади та з 2020 року очолював Одеську районну раду.
