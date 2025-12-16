Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Глава Одесского районного совета ушел с должности — детали

Глава Одесского районного совета ушел с должности — детали

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 11:50
Председатель Одесского райсовета Барвиненко сложил полномочия
Виталий Барвиненко. Фото: Виталий Барвиненко/Facebook

Председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко сложил полномочия и председателя, и депутата. Политик заявил, что не оставляет публичную сферу и планирует работать с международными партнерами. Причиной отставки назвал уничтожение местного самоуправления под прикрытием войны.

Об этом Виталий Барвиненко сообщил на своей странице в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Увольнение главы райсовета

Виталий Барвиненко сообщил, что проработал на должности ровно пять лет — именно на такой срок его избрали избиратели. По его словам, он обратился к съезду партии, которая выдвигала его в депутаты, с просьбой отозвать мандат по собственному желанию. Политик заявил, что в дальнейшем сосредоточится на публичной деятельности, работе с международными партнерами и будет оставаться в украинской политике и медийном пространстве. В то же время он резко раскритиковал действующую систему власти, заявив, что местное самоуправление фактически уничтожено.

"Надо признать правду — власть, прикрываясь войной, сознательно уничтожила местное самоуправление", — заявил политик.

Что известно о Барвиненко

В марте 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал Виталию Барвиненко меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона гривен по делу о злоупотреблении властью. Также обращали внимание на данные его декларации, где указывалось имущество в Киеве и получение компенсации за аренду жилья. В феврале 2025 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Виталием Барвиненко. Суд назначил ему три года лишения свободы, запретил занимать должности в органах государственной власти в течение года и оштрафовал на 17 тысяч гривен. В то же время политика освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком на один год.

Виталий Барвиненко имеет длительный политический опыт. Он был народным депутатом Украины нескольких созывов, работал в местных органах власти и с 2020 года возглавлял Одесский районный совет.

Напомним, мы сообщали, что экс-мэр Одессы Геннадий Труханов проиграл апелляцию по аресту. Также мы писали, что в Пересыпской райадминистрации Одессы появился новый руководитель.

Одесса Одесская область увольнение политики Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации