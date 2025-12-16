Председатель Одесского райсовета Барвиненко сложил полномочия

Виталий Барвиненко. Фото: Виталий Барвиненко/Facebook

Председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко сложил полномочия и председателя, и депутата. Политик заявил, что не оставляет публичную сферу и планирует работать с международными партнерами. Причиной отставки назвал уничтожение местного самоуправления под прикрытием войны.

Об этом Виталий Барвиненко сообщил на своей странице в Facebook.

Увольнение главы райсовета

Виталий Барвиненко сообщил, что проработал на должности ровно пять лет — именно на такой срок его избрали избиратели. По его словам, он обратился к съезду партии, которая выдвигала его в депутаты, с просьбой отозвать мандат по собственному желанию. Политик заявил, что в дальнейшем сосредоточится на публичной деятельности, работе с международными партнерами и будет оставаться в украинской политике и медийном пространстве. В то же время он резко раскритиковал действующую систему власти, заявив, что местное самоуправление фактически уничтожено.

"Надо признать правду — власть, прикрываясь войной, сознательно уничтожила местное самоуправление", — заявил политик.

Что известно о Барвиненко

В марте 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал Виталию Барвиненко меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона гривен по делу о злоупотреблении властью. Также обращали внимание на данные его декларации, где указывалось имущество в Киеве и получение компенсации за аренду жилья. В феврале 2025 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Виталием Барвиненко. Суд назначил ему три года лишения свободы, запретил занимать должности в органах государственной власти в течение года и оштрафовал на 17 тысяч гривен. В то же время политика освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком на один год.

Виталий Барвиненко имеет длительный политический опыт. Он был народным депутатом Украины нескольких созывов, работал в местных органах власти и с 2020 года возглавлял Одесский районный совет.

