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Головна Одеса Одеса очима містян: що одесити хочуть змінити в місті

Одеса очима містян: що одесити хочуть змінити в місті

Ua ru
8 жовтня 2026 06:33
Одесити про рідне місто: чим незадоволені і що б змінили насамперед
Одесити в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Одеса — одне з улюблених місць для багатьох. Сюди їдуть, щоб насолодитися колоритом, морем, архітектурою, кухнею та загалом отримати позитивні емоції. Але досить часто можна почути й критику: сміття, проблеми з паркуванням, транспортом. Та по-справжньому всі проблеми міста знають лише одесити.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, що вони хотіли б змінити в Одесі і що їм не подобається найбільше.

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Чистота та благоустрій міста

Одесу часто люблять попри її недоліки, але деякі з них складно не помічати. Сміття на вулицях і стан дитячих майданчиків — серед тих речей, які містяни хотіли б змінити насамперед. Однак будь-які розмови про комфорт у місті сьогодні неминуче відбуваються на тлі війни, що впливає на повсякденне життя одеситів.

"Напевно, дитячі майданчики покращити треба. Взагалі, прибрати б сміття, яке всюди. В місті багато мусору, мені здається. І напевно основна проблема — це війна в країні. Мені здається, це впливає на все інше: людей, настрій", — каже Марія.

Марія про чистоту і благоустрій міста. Фото: Новини.LIVE
Марія про чистоту і благоустрій міста. Фото: Новини.LIVE

Втім, враження від чистоти Одеси багато в чому залежить і від району. Те, що містяни бачать біля свого дому, може помітно відрізнятися від ситуації в центрі. Але стан головних вулиць і знакових місць усе одно хвилює всіх, бо саме з них формується враження про Одесу.

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"На цей момент не подобається, що не дуже чисто у місті. Хотілося б, щоб місто було більш захищене. Ми живемо у Пересипському районі, там дуже гучно останнім часом. Але там в нас набагато чистіше ніж в центрі Одеси", — зазначає Ірина.

Ірина про чистоту на селищі Котовського і в центрі. Фото: Новини.LIVE
Ірина про чистоту у Пересипському районі і в центрі. Фото: Новини.LIVE

Транспорт і доступність районів

Ще одна проблема, яка напряму впливає на щоденний комфорт одеситів, — транспорт. Для мешканців віддалених районів дорога на роботу чи навчання перетворюється на окреме випробування. Переповнені маршрутки, довге очікування і недостатня кількість транспорту на маршрутах відчутні в години пік.

"Загалом я обожнюю це місто. А так, в Пересипському районі дуже важко добиратись до міста. Я їжджу на роботу щодня, думаю, це проблема серйозна. Наприклад, мені треба на роботу на 8 годину, то я хочу сказати, що дуже важко добратися. Виходжу на зупинку, там куча народу і не можу сісти. Буквально по 40 хвилин я маю стояти, якщо не встигаю", — говорить Ірина.

Ірина про транспортну ситуацію. Фото: Новини.LIVE
Ірина про транспортну ситуацію. Фото: Новини.LIVE

Архітектура Одеси

Окрема тема для одеситів — стан старих будівель і міських просторів. Частина архітектурної спадщини роками занепадає, хоча саме вона формує впізнаваний образ міста. Тому серед побажань містян — не лише зберігати такі об’єкти, а оновлювати їх і активно використовувати.

"Насамперед це проблематика архітектури, яка в нас є. Те, що не виділяється достатньо коштів, щоб реставрувати старе місто. Хотілося б бачити Одесу більш гарною", — підкреслює Ольга.

Ольга про архітектуру Одеси. Фото: Новини.LIVE
Ольга про архітектуру Одеси. Фото: Новини.LIVE

Улюблене місто

Та не всі одесити починають розмову про місто з його проблем. Для когось недоліки просто не переважують особистого ставлення до Одеси. На мінуси рідного міста дивляться значно поблажливіше.

"Мені в Одесі все подобається. Я дуже люблю своє місто, це моє рідне місто. І навіть, знаєте, як на якісь недоліки у коханої людини не звертаєш уваги, так і я не звертаю. Мені все подобається", — ділиться Катерина.

Катерина про любов до міста. Фото: Новини.LIVE
Катерина про любов до міста. Фото: Новини.LIVE

З відповідей містян видно, що найбільше їх турбують проблеми, з якими вони стикаються щодня: чистота вулиць, транспорт і стан районів. Також одесити звертають увагу на архітектуру і благоустрій. У когось більше претензій до свого району, хтось говорить про центр, хтось — про старі будівлі, які шкода втрачати. Але загалом запит зрозумілий: місто має бути зручним для життя і доглянутим.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яким одесити бачать майбутнє Одеського морвокзалу після російського удару. Думки щодо відновлення простору різняться, однак його роль для міста й надалі вважають важливою.

Також Новини.LIVE розповідали, чи планують одесити виїжджати з міста напередодні зими. Попри загрозу обстрілів і можливі перебої зі світлом та теплом, багато містян вирішили залишатися вдома.

Одеса Україна Новини Одеси громадський транспорт архітектура благоустрій
Вікторія Бєккєр - Журналіст
Автор:
Вікторія Бєккєр

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