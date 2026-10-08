Одесситы о родном городе: чем они недовольны и что бы изменили в первую очередь

Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

Одесса — одно из любимых мест для многих. Сюда едут, чтобы насладиться колоритом, морем, архитектурой, кухней и в целом получить положительные эмоции. Но довольно часто можно услышать и критику: мусор, проблемы с парковкой, транспортом. Но по-настоящему все проблемы города знают только одесситы.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что они хотели бы изменить в Одессе и что им не нравится больше всего.

Реклама

Чистота и благоустройство города

Одессу часто любят, несмотря на её недостатки, но некоторые из них сложно не заметить. Мусор на улицах и состояние детских площадок — среди тех вещей, которые горожане хотели бы изменить в первую очередь. Однако любые разговоры о комфорте в городе сегодня неизбежно происходят на фоне войны, которая влияет на повседневную жизнь одесситов.

"Наверное, детские площадки нужно улучшить. Вообще, убрать бы мусор, который повсюду. В городе много мусора, мне кажется. И, наверное, основная проблема — это война в стране. Мне кажется, это влияет на всё остальное: на людей, на настроение", — говорит Мария.

Мария о чистоте и благоустройстве города. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, впечатление от чистоты Одессы во многом зависит и от района. То, что горожане видят возле своего дома, может заметно отличаться от ситуации в центре. Но состояние главных улиц и знаковых мест всё равно волнует всех, ведь именно по ним формируется впечатление об Одессе.

Читайте также:

"Сейчас не нравится, что в городе не очень чисто. Хотелось бы, чтобы город был более ухоженным. Мы живем в Пересыпском районе, там в последнее время очень шумно. Но там у нас намного чище, чем в центре Одессы", — отмечает Ирина.

Ирина о чистоте в Пересыпском районе и в центре. Фото: Новини.LIVE

Транспорт и доступность районов

Еще одна проблема, которая напрямую влияет на повседневный комфорт одесситов, — транспорт. Для жителей отдаленных районов дорога на работу или учебу превращается в отдельное испытание. Переполненные маршрутки, долгое ожидание и недостаточное количество транспорта на маршрутах ощущаются в часы пик.

"В целом я обожаю этот город. А вот в Пересыпском районе очень трудно добираться до центра. Я езжу на работу каждый день, думаю, это серьезная проблема. Например, мне нужно быть на работе в 8 часов, и я хочу сказать, что добраться очень трудно. Выхожу на остановку, там куча людей, и я не могу сесть. Буквально по 40 минут приходится стоять, если не успеваю", — говорит Ирина.

Ирина о транспортной ситуации. Фото: Новини.LIVE

Архитектура Одессы

Отдельная тема для одесситов — состояние старых зданий и городских пространств. Часть архитектурного наследия годами приходит в упадок, хотя именно она формирует узнаваемый облик города. Поэтому среди пожеланий горожан — не только сохранять такие объекты, но и обновлять их, а также активно использовать.

"Прежде всего, это проблема архитектуры, которая у нас существует. То, что не выделяется достаточно средств для реставрации старого города. Хотелось бы видеть Одессу более красивой", — подчеркивает Ольга.

Ольга об архитектуре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Любимый город

Но не все одесситы начинают разговор о городе с его проблем. Для кого-то недостатки просто не перевешивают личного отношения к Одессе. На минусы родного города смотрят гораздо снисходительнее.

"Мне в Одессе всё нравится. Я очень люблю свой город, это мой родной город. И даже, знаете, как на какие-то недостатки у любимого человека не обращаешь внимания, так и я не обращаю. Мне всё нравится", — делится Екатерина.

Екатерина о любви к городу. Фото: Новини.LIVE

Из ответов горожан видно, что больше всего их беспокоят проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно: чистота улиц, транспорт и состояние районов. Также одесситы обращают внимание на архитектуру и благоустройство. У кого-то больше претензий к своему району, кто-то говорит о центре, кто-то — о старых зданиях, которые жалко терять. Но в целом запрос понятен: город должен быть удобным для жизни и ухоженным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, каким одесситы видят будущее Одесского морвокзала после российского удара. Мнения относительно восстановления этого пространства расходятся, однако его роль для города по-прежнему считают важной.

Также Новини.LIVE рассказывали, планируют ли одесситы уезжать из города в преддверии зимы. Несмотря на угрозу обстрелов и возможные перебои со светом и теплом, многие горожане решили остаться дома.