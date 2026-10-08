Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса глазами горожан: что одесситы хотят изменить в городе

Одесса глазами горожан: что одесситы хотят изменить в городе

Ua ru
8 октября 2026 06:33
Одесситы о родном городе: чем они недовольны и что бы изменили в первую очередь
Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

Одесса — одно из любимых мест для многих. Сюда едут, чтобы насладиться колоритом, морем, архитектурой, кухней и в целом получить положительные эмоции. Но довольно часто можно услышать и критику: мусор, проблемы с парковкой, транспортом. Но по-настоящему все проблемы города знают только одесситы.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что они хотели бы изменить в Одессе и что им не нравится больше всего.

Реклама

Чистота и благоустройство города

Одессу часто любят, несмотря на её недостатки, но некоторые из них сложно не заметить. Мусор на улицах и состояние детских площадок — среди тех вещей, которые горожане хотели бы изменить в первую очередь. Однако любые разговоры о комфорте в городе сегодня неизбежно происходят на фоне войны, которая влияет на повседневную жизнь одесситов.

"Наверное, детские площадки нужно улучшить. Вообще, убрать бы мусор, который повсюду. В городе много мусора, мне кажется. И, наверное, основная проблема — это война в стране. Мне кажется, это влияет на всё остальное: на людей, на настроение", — говорит Мария.

Марія про чистоту і благоустрій міста. Фото: Новини.LIVE
Мария о чистоте и благоустройстве города. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, впечатление от чистоты Одессы во многом зависит и от района. То, что горожане видят возле своего дома, может заметно отличаться от ситуации в центре. Но состояние главных улиц и знаковых мест всё равно волнует всех, ведь именно по ним формируется впечатление об Одессе.

Читайте также:

"Сейчас не нравится, что в городе не очень чисто. Хотелось бы, чтобы город был более ухоженным. Мы живем в Пересыпском районе, там в последнее время очень шумно. Но там у нас намного чище, чем в центре Одессы", — отмечает Ирина.

Ірина про чистоту на селищі Котовського і в центрі. Фото: Новини.LIVE
Ирина о чистоте в Пересыпском районе и в центре. Фото: Новини.LIVE

Транспорт и доступность районов

Еще одна проблема, которая напрямую влияет на повседневный комфорт одесситов, — транспорт. Для жителей отдаленных районов дорога на работу или учебу превращается в отдельное испытание. Переполненные маршрутки, долгое ожидание и недостаточное количество транспорта на маршрутах ощущаются в часы пик.

"В целом я обожаю этот город. А вот в Пересыпском районе очень трудно добираться до центра. Я езжу на работу каждый день, думаю, это серьезная проблема. Например, мне нужно быть на работе в 8 часов, и я хочу сказать, что добраться очень трудно. Выхожу на остановку, там куча людей, и я не могу сесть. Буквально по 40 минут приходится стоять, если не успеваю", — говорит Ирина.

Ірина про транспортну ситуацію. Фото: Новини.LIVE
Ирина о транспортной ситуации. Фото: Новини.LIVE

Архитектура Одессы

Отдельная тема для одесситов — состояние старых зданий и городских пространств. Часть архитектурного наследия годами приходит в упадок, хотя именно она формирует узнаваемый облик города. Поэтому среди пожеланий горожан — не только сохранять такие объекты, но и обновлять их, а также активно использовать.

"Прежде всего, это проблема архитектуры, которая у нас существует. То, что не выделяется достаточно средств для реставрации старого города. Хотелось бы видеть Одессу более красивой", — подчеркивает Ольга.

Ольга про архітектуру Одеси. Фото: Новини.LIVE
Ольга об архитектуре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Любимый город

Но не все одесситы начинают разговор о городе с его проблем. Для кого-то недостатки просто не перевешивают личного отношения к Одессе. На минусы родного города смотрят гораздо снисходительнее.

"Мне в Одессе всё нравится. Я очень люблю свой город, это мой родной город. И даже, знаете, как на какие-то недостатки у любимого человека не обращаешь внимания, так и я не обращаю. Мне всё нравится", — делится Екатерина.

Катерина про любов до міста. Фото: Новини.LIVE
Екатерина о любви к городу. Фото: Новини.LIVE

Из ответов горожан видно, что больше всего их беспокоят проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно: чистота улиц, транспорт и состояние районов. Также одесситы обращают внимание на архитектуру и благоустройство. У кого-то больше претензий к своему району, кто-то говорит о центре, кто-то — о старых зданиях, которые жалко терять. Но в целом запрос понятен: город должен быть удобным для жизни и ухоженным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, каким одесситы видят будущее Одесского морвокзала после российского удара. Мнения относительно восстановления этого пространства расходятся, однако его роль для города по-прежнему считают важной.

Также Новини.LIVE рассказывали, планируют ли одесситы уезжать из города в преддверии зимы. Несмотря на угрозу обстрелов и возможные перебои со светом и теплом, многие горожане решили остаться дома.

Одесса Украина Новости Одессы общественный транспорт архитектура благоустройство
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации