Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса отримала допомогу від USAID: що передали партнери arrow

Одеса отримала допомогу від USAID: що передали партнери

8 квітня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Підготовка до майбутнього опалювального сезону триває
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прискореними темпами продовжується робота з підготовки до наступного опалювального сезону. Місто отримало пакет допомоги від міжнародних партнерів. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

Читайте також:

Одним з ключових питань є ремонт та технічне обслуговування тепломереж. В цьому плані допомогу місту надає USAID Проєкт енергетичної безпеки, який недавно доставив на склад КП "ТМО" 182 одиниці запірної арматури різних діаметрів.

Це не перша допомога USAID Проєкту енергетичної безпеки. У січні цього року місто отримало 102 сталеві засувки діаметром від 150 мм, які були використані під час опалювального періоду. В момент найважчої зими в історії, ця допомога була дуже суттєвою та відчутною.

Більше про міжнародну підтримку

Нагадаємо, у Нідерландах розуміють стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі. Тож, міжнародні партнери нададуть два тральщики класу Alkmaar. Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен.

Щоб вберегти заклади охорони здоров’я Одеської області від можливого несподіваного знеструмлення, в лікарні передали 20 потужних генераторів

Також, до Одеси в рамках гуманітарної допомоги буде доставлено 10 автобусів та 41 генератор. Таке рішення є результатом співпраці генконсульства України в Стамбулі, мерій Одеси та Стамбула.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB