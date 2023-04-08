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Одесса получила помощь от USAID: что передали партнеры

8 апреля 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подготовка к предстоящему отопительному сезону продолжается
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ускоренными темпами продолжается работа по подготовке к следующему отопительному сезону. Город получил пакет помощи от международных партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Одним из ключевых вопросов является ремонт и техническое обслуживание теплосетей. В этом плане помощь городу оказывает USAID Проект энергетической безопасности, недавно доставивший на состав КП "ТМО" 182 единицы запорной арматуры разных диаметров.

Это не первая помощь USAID Проекту энергетической безопасности. В январе этого года город получил 102 стальные задвижки диаметром от 150 мм, которые были использованы во время отопительного периода. В момент тяжелейшей зимы в истории эта помощь была очень существенной и ощутимой.

Больше о международной поддержке

Напомним, в Нидерландах понимается стратегическая и экономическая важность гаваней в Одессе. Итак, международные партнеры предоставят два тральщика класса Alkmaar. Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге министерши обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

Чтобы уберечь здравоохранительные учреждения Одесской области от возможного неожиданного обесточивания, в больницы передали 20 мощных генераторов.

Также, в Одессу в рамках гуманитарной помощи будут доставлены 10 автобусов и 41 генератор. Такое решение является результатом сотрудничества генконсульства Украины в Стамбуле, мэрии Одессы и Стамбула.

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