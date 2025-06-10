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Головна Одеса Одеса пам'ятає — річниця обстрілу міста 10 червня 2023 року

Одеса пам'ятає — річниця обстрілу міста 10 червня 2023 року

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Дата публікації: 10 червня 2025 18:02
Обстріл Одеси 10 червня 2023 року - були загиблі та поранені
Будинок після обстрілу. Фото: Одеська мерія

Сьогодні, 10 червня, мешканці Одеси вночі пережили черговий російський обстріл. Але у цей же день, два роки тому, росіяни також здійснили атаку на регіон, внаслідок якої 4 людини загинули, ще 29 було поранено.

Журналісти Новини.LIVE нагадують, як одесити пережили ніч проти 10 червня 2023 року.

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Обстріл Одеси 10 червня

Під час нічної атаки на Одесу РФ використала 8 дронів Shahed-136/131 та 2 ракети. ЗСУ вдалось збити усі ворожі цілі, однак їхні уламки унесли життя мирних містян. Частини російських засобів ураження потрапили у житловий багатоповерховий будинок. В результаті атаки троє людей загинули на місці, ще один 24-річний хлопець потрапив до лікарні із осколковими пораненнями, однак медикам не вдалося його врятувати. Також 26 осіб тієї ночі постраждали.

"На жаль, вимушений повідомити, що кількість жертв російської атаки по житлових будинках Пересипського району 9 червня 2023 року збільшилася до чотирьох. В лікарні помер молодий чоловік 1999 року народження. Лікарі довго боролися за його життя, але осколкові поранення були дуже серйозні",— сказав тоді мер Одеси Геннадій Труханов.

Внаслідок атаки в будинку зайнялися пожежі, які ліквідували рятувальники. Крім того, деякі уламки впали на дитячий майданчик поблизу.

Через обстріл Одеси загинули 3 людини, 26 – поранені. Відео | Україна.інфо
Пошкоджений будинок. Фото: ОК "Південь"

Атака на Білгород-Дністровський район

В ніч проти 10 червня 2023 року постраждала не тільки Одеса, але й Білгород-Дністровський район. Уламки збитих ракет впали на узбережжя та пошкодили приватні домоволодіння. Внаслідок цього троє людей отримали поранення. Крім того, сталося загоряння сухої трави, яке ліквідували працівники ДСНС.

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Обстріл Одещини 10 червня. Фото: Суспільне

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл Одеси 10 червня 2025 року. А також про те, як виглядає пологовий будинок після атаки.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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