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Главная Одесса Одесса помнит — годовщина обстрела города 10 июня 2023 года

Одесса помнит — годовщина обстрела города 10 июня 2023 года

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Дата публикации 10 июня 2025 18:02
Обстрел Одессы 10 июня 2023 года - были погибшие и раненые
Дом после обстрела после обстрела. Фото: Одесская мэрия

Сегодня, 10 июня, жители Одессы ночью пережили очередной российский обстрел. Но в этот же день, 2 года назад, россияне также совершили атаку на регион, в результате которой 4 человека погибли, еще 29 были ранены.

Журналисты Новини.LIVE напоминают как одесситы пережили ночь на 10 июня 2023 года.

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Обстрел Одессы 10 июня

Во время ночной атаки на Одессу РФ использовала 8 дронов Shahed-136/131 и 2 ракеты. ВСУ удалось сбить все вражеские цели, однако их обломки унесли жизни мирных горожан. Части российских средств поражения попали в жилой многоэтажный дом. В результате атаки три человека погибли на месте, еще один 24-летний парень попал в больницу с осколочными ранениями, однако медикам не удалось его спасти. Также 26 жителей той ночью пострадали.

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"К сожалению, вынужден сообщить, что количество жертв российской атаки по жилым домам Пересипского района 9 июня 2023 года увеличилось до четырех. В больнице скончался молодой человек 1999 года рождения. Врачи долго боролись за его жизнь, но осколочные ранения были очень серьезные",— сказал тогда мэр Одессы Геннадий Труханов.

В результате атаки в доме занялись пожары, которые ликвидировали спасатели. Кроме того, некоторые обломки упали на детскую площадку поблизости.

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Через обстріл Одеси загинули 3 людини, 26 – поранені. Відео | Україна.інфо
Поврежденный дом. Фото: ОК "Пивдень"

Атака на Белгород-Днестровский район

В ночь на 10 июня 2023 года пострадала не только Одесса, но и Белгород-Днестровский район. Обломки сбитых ракет упали на побережье и повредили частные домовладения. В результате этого три человека получили ранения. Кроме того, произошло возгорание сухой травы, которое ликвидировали работники ГСЧС.

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Обстрел Одесской области 10 июня. Фото: Суспільне

Напомним, недавно мы писали об обстреле Одессы 10 июня 2025 года. А также о том, как выглядит роддом после атаки.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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