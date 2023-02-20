Одеса передала військовим медикам машини швидкої допомоги

Допомогу пораненим можна буде надавати якісно та швидко

Одеса передала дві машини швидкої допомоги військовим медикам. Автівки повністю обладнані для надання першої невідкладної допомоги та вивезення поранених і хворих — як цивільних, так і військових.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Це вже не перша наша допомога одеським бригадам. Дякуємо нашим друзям та рухаємося далі до перемоги. Машини раніше використовувались для потреб міста і були надані нам міжнародними партнерами", — йдеться в повідомленні.

Одесити допомагають

Нагадаємо, сьогодні медики одеського пологового будинку провели ярмарок на підтримку ЗСУ. Захід приурочили до тижня Масляної. Скільки людей прийшло придбати млинці та що ще приготували медики, дізнавалась фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.

Одеські розвідники отримали безпілотний літальний апарат "Лелека-100". Його передали бійцям з фонду "Повернись живим".

Волонтери з Одещини готують вже другий волонтерський десант. Виїзд до Херсона планується в середині лютого, працювати потрібно буде щонайменше два місяці.

Міжнародна допомога Одещині

На Одещині віцепрезидент OSF HealthCare Кріс Менсон з США передав автівки швидкої допомоги для бійців тероборони, які зараз на фронті. Це вже його четвертий візит в Україну.

Також Одеська область отримала чергову партію гуманітарної допомоги від Лодзького воєводства з Республіки Польща. До регіону відправили генератори, харчові продукти, засоби гігієни та медикаменти.

В Одесі продовжують нейтралізувати наслідки ракетних ударів рф по інфраструктурі. Японська Йокогама передала нашому місту ще одну партію очищувачів води Mizuhime.