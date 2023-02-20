Одесса передала военным медикам машины скорой помощи
Одесса передала две машины скорой помощи военным медикам. Автомобили полностью оборудованы для оказания первой неотложной помощи и вывоза раненых и больных — как гражданских, так и военных.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"Это уже не первая наша помощь одесским бригадам. Благодарим наших друзей и двигаемся дальше к победе. Машины раньше использовались для нужд города и были предоставлены нам международными партнерами", — говорится в сообщении.
Одесситы помогают
Напомним, сегодня медики одесского роддома провели ярмарку в поддержку ВСУ. Мероприятие приурочили к неделе Масленицы. Сколько людей пришло купить блины и что еще приготовили медики, узнавала фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.
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Международная помощь Одесской области
В Одесской области вице-президент OSF HealthCare Крис Мэнсон из США передал машины скорой помощи для бойцов терробороны, которые сейчас на фронте. Это уже его четвёртый визит в Украину.
Также Одесская область получила очередную партию гуманитарной помощи Лодзького воеводства из Республики Польша. В регион отправили генераторы, продукты питания, средства гигиены и медикаменты.
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