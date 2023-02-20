Одесса передала военным медикам машины скорой помощи

Помощь раненым можно будет оказывать качественно и быстро

Одесса передала две машины скорой помощи военным медикам. Автомобили полностью оборудованы для оказания первой неотложной помощи и вывоза раненых и больных — как гражданских, так и военных.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Это уже не первая наша помощь одесским бригадам. Благодарим наших друзей и двигаемся дальше к победе. Машины раньше использовались для нужд города и были предоставлены нам международными партнерами", — говорится в сообщении.

Одесситы помогают

Напомним, сегодня медики одесского роддома провели ярмарку в поддержку ВСУ. Мероприятие приурочили к неделе Масленицы. Сколько людей пришло купить блины и что еще приготовили медики, узнавала фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.

Одесские разведчики получили беспилотный летательный аппарат "Аист-100". Его передали бойцам из фонда "Вернись живым".

Волонтеры из Одесской области готовят уже второй волонтерский десант. Выезд в Херсон планируется в середине февраля, работать нужно будет не менее двух месяцев.

Международная помощь Одесской области

В Одесской области вице-президент OSF HealthCare Крис Мэнсон из США передал машины скорой помощи для бойцов терробороны, которые сейчас на фронте. Это уже его четвёртый визит в Украину.

Также Одесская область получила очередную партию гуманитарной помощи Лодзького воеводства из Республики Польша. В регион отправили генераторы, продукты питания, средства гигиены и медикаменты.

В Одессе продолжают нейтрализовать последствия ракетных ударов россии по инфраструктуре. Японская Йокогама передала нашему городу еще одну партию очистителей воды Mizuhime.