Військові РФ. Фото ілюсртративне: Reuters

Кремлівські медіа розповсюджують чутки про те, що Київ та Одеса нібито увійдуть до складу Росії. Посилаються російські ЗМІ на заяви американців, проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Звідки інформація

Кремлівські медіа стверджують, що у США зробили заяву про те, що за результатом переговорів, Київ та Одеса нібито увійдуть до складу РФ. Насправді: таку заяву зробив "ексаналітик ЦРУ" Ларрі Джексон. Він — один із тих "експертів", якого російська пропаганда нерідко цитує.

Погляди Ларрі Джексона

Його погляди не особливо відрізняються від кремлівських, додають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Наприклад, він заявляв, що:

"США мають визнати, що Росія ніколи не була для них ворогом".

"Україна може лише капітулювати або припинити своє існування".

"президента України Володимира Зеленського скинуть внаслідок перевороту або вб'ють через відмову від миру з Росією".

"Тому останні київсько-одеські прогнози цього "ексаналітика" мають таку ж вагу, що й попередні", — додають у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Ларри Джексон. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одесити зупинили мотоштурм росіян. А також про те, як РФ захищає техніку та системи ППО в Криму.