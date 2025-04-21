Военные РФ. Фото иллюстративное: Reuters

Кремлевские медиа распространяют слухи о том, что Киев и Одесса якобы войдут в состав России. Ссылаются российские СМИ на заявления американцев, однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Реклама

Читайте также:

Откуда информация

Кремлевские медиа утверждают, что в США сделали заявление о том, что по результатам переговоров, Киев и Одесса якобы войдут в состав РФ. На самом деле: такое заявление сделал "экс-аналитик ЦРУ" Ларри Джексон. Он — один из тех "экспертов", которого российская пропаганда нередко цитирует.

Взгляды Ларри Джексона

Его взгляды не особо отличаются от кремлевских, добавляют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Например, он заявлял, что:

"США должны признать, что Россия никогда не была для них врагом".

"Украина может только капитулировать или прекратить свое существование".

"президента Украины Владимира Зеленского свергнут в результате переворота или убьют из-за отказа от мира с Россией".

"Поэтому последние киевско-одесские прогнозы этого "экс-аналитика" имеют такой же вес, что и предыдущие", — добавляют в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Ларри Джексон. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, как одесситы остановили мото-штурм россиян. А также о том, как РФ защищает технику и системы ПВО в Крыму.