На Одещині масово поширюється українська мова - яким чином

Українська Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після початку повномасштабного вторгнення, аби підкреслити нашу ідентичність, чимало мешканців Одещини почали спілкуватись українською мовою. Крім того, люди роблять усе, аби регіон залишався під синьо-жовтим прапором.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Мовна революція

На думку Олега Кіпера, Одеса наразі переживає справжню мовну революцію. Оскільки українську почали застосовувати скрізь у суспільстві, і навіть ті люди, які раніше її не вживали ніколи.

Якщо раніше українську іноді навіть соромилися використовувати, то тепер її використовують лише із повагою, адже розуміють, що право на неї було виборено кров'ю, вважає Олег Кіпер.

"Я бачу людей, які ніколи не говорили українською, а сьогодні майже всі перейшли. І тільки недалекі не розуміють, що це зроблено кров’ю та потом, щоб ми могли говорити своєю мовою. Це наша історія і наше життя, воно все пішло з Київської Русі. Росія нав'язувала свою історію, але це все було даремно", — каже очільник ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що мешканці регіону роблять усе можливе, аби він залишався українським.

