Главная Одесса Одесса переходит на украинский, — глава ОВА о языковом вопросе

Одесса переходит на украинский, — глава ОВА о языковом вопросе

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 17:14
В Одесской области массово распространяется украинский язык - каким образом
Украинская Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После начала полномасштабного вторжения, чтобы подчеркнуть нашу идентичность, многие жители Одесской области начали общаться на украинском языке. Кроме того, люди делают все, чтобы регион оставался под сине-желтым флагом.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Языковая революция

По мнению Олега Кипера, Одесса сейчас переживает настоящую языковую революцию. Поскольку украинский начали применять везде в обществе, и даже те люди, которые раньше его не употребляли никогда.

Если раньше украинский иногда даже стеснялись использовать, то теперь его используют только с уважением, ведь понимают, что право на него было завоевано кровью, считает Олег Кипер.

"Я вижу людей, которые никогда не говорили на украинском, а сегодня почти все перешли. И только недалекие не понимают, что это сделано кровью и потом, чтобы мы могли говорить на своем языке. Это наша история и наша жизнь, оно все пошло из Киевской Руси. Россия навязывала свою историю, но это все было зря", — говорит глава ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что жители региона делают все возможное, чтобы он оставался украинским.

Напомним, недавно мы писали о том, что по поводу перехода на украинский думает Олег Филимонов. А также о скандале с переименованиями в Одессе.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
