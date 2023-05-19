Одеса підписала Меморандум про співробітництво з Йокогамою: у якій сфері

Підписання меморандуму про співпрацю між Одесою та Йокогамою. Фото: Одеська міська рада

Перший заступник міського голови Одеси, Сергій Тетюхін з офіційним візитом відвідав Японію. Він взяв участь в урочистій церемонії підписання тристороннього Меморандуму про співробітництво між Одеською міською радою, Альянсом міських рішень Йокогами (YUSA) та корпорацією Sansei.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Головна мета Меморандуму полягає у співробітництві в галузі медицини та наданні допомоги Одесі. Зокрема, передбачається надання місту мобільних контейнерів з медичним обладнанням. Враховуючи російську агресію та збільшене навантаження на медичні заклади, така медико-технічна допомога має велике значення для Одеси.

Міжнародна співпраця

До Одеси завітала французька делегація. Президент регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег Рено з представниками міськради обговорили плани майбутнього співробітництва.

Нагадаємо, в Одесу з офіційним візитом прибула делегація міста Венеції на чолі з мером міста паном Луїджі Бруньяро. В рамках візиту було підписано Меморандум про взаєморозуміння між містами, спрямований на співпрацю у сфері збереження та розвитку культурної спадщини міста Одеси.

Також, у рамках офіційного візиту одеської делегації до міста-побратима Йокогами, Геннадій Труханов зустрівся з мером японського міста, паном Такехару Яманакою. Основною темою зустрічі стало обговорення майбутньої співпраці між містами та питання розбудови критичної інфраструктури Одеси.