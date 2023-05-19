Одесса подписала Меморандум о сотрудничестве с Йокогамой: в какой сфере

Подписание меморандума о сотрудничестве между Одессой и Йокогамой. Фото: Одесский городской совет

Первый заместитель городского головы Одессы Сергей Тетюхин с официальным визитом посетил Японию. Он принял участие в торжественной церемонии подписания трехстороннего Меморандума о сотрудничестве между Одесским городским советом, Альянсом городских решений Йокогамы (YUSA) и корпорацией Sansei.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Главная цель Меморандума состоит в сотрудничестве в области медицины и оказании помощи Одессе. В частности, предполагается предоставление городу мобильных контейнеров с медицинским оборудованием. Учитывая российскую агрессию и возросшую нагрузку на медицинские учреждения, такая медико-техническая помощь имеет большое значение для Одессы.

Международное сотрудничество

Одессу пришла французская делегация. Президент региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег Рено с представителями горсовета обсудили планы будущего сотрудничества.

Напомним, в Одессу с официальным визитом прибыла делегация города Венеции во главе с мэром города г-ном Луиджи Бруньяро. В рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между городами, направленный на сотрудничество в области сохранения и развития культурного наследия Одессы.

Также, в рамках официального визита одесской делегации в город-побратим Йокогамы , Геннадий Труханов встретился с мэром японского города, г-ном Такехару Яманакой. Основной темой встречи стало обсуждение будущего сотрудничества между городами и развитие критической инфраструктуры Одессы.